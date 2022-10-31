ينتظر الكثير من الملايين داخل دولة الإمارات تاريخ 3 نوفمبر كل عام، من أجل الاحتفال باليوم العلم الإماراتي فهو يوم الاحتفال بأهم مناسبة خاصة بالإماراتيين، وتولى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فيه مقاليد الحكم في الدولة، وهذا اليوم يعتبر عيد قومي للإمارات، حيث يتم الاحتفال في هذا اليوم بمجموعة من الفعاليات التي من خلالها يتم تعزيز دور الوطنية والوحدة والسلام داخل كل مواطن ومقيم داخل دولة الإمارات.

قصيدة عن يوم العلم الإماراتي

وفيما يأتي أجمل قصيدة عن يوم العلم الإماراتي:

يا علمنا نعشق ألوانك.. يا شموخ العز والهيبة

نرخص الدنيا على شانك.. كل منا طفل وشيبة

رمزنا.. والمجد نيشانك.. والوطن وياك نمشي به

طولتك من طولة أوطانك.. يا علم والنصر تاتيبه

يا بيـرق العز يا مْوحّد بيارقنا.. قايد وطنّـا رفعك بوسط خافقنا

شامخ وعالي ترفرف في سما غالـي.. ما حد يقدر على عزك يسابقنا

يا علمنا نعشق ألوانك.. يا شموخ العز والهيبة

نرخص الدنيا على شانك.. كل منا طفل وشيبة

رمزنا.. والمجد نيشانك.. والوطن وياك نمشي به

طولتك من طولة أوطانك.. يا علم والنصر تاتيبه

للي مثلك ما تليـق الاّ القـمم..

والقـمم ما تقبل الاّ بالعظيم

إرفل بعزك ومجدك يا علم..

يا فخر دار المكارم يالحشيم

ودي ألوِّن هالسما باربع ألوان..

تبقى لعلمنا سارية والعلم فوق

يصافح بكفينه نجوم وامزان..

وصفحة جبينه في سما عزه بروق

متى موعد يوم العلم الإماراتي 2022؟

موعد يوم العلم الإماراتي 2022 يصادف في يوم 3 نوفمبر، وهو اليوم الذي تولى فيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فيه مقاليد الحكم في الدولة، ويعتبر هذا اليوم عيد قومي للإمارات، لتعزيز دور الوطنية والوحدة والسلام داخل كل مواطن ومقيم داخل دولة الإمارات.

مسجات يوم العلم الإماراتي 2022

يوم العلم الإماراتي هو قصة ارتباط عميقة وعظيمة بين الشعب والوطن والقادة، وهو منارة الحب والخير التي يتخذها جميع الإماراتيون نبراسًا للعطاء والجد.

لا شيء يُبهج النفس أكثر من مشاهدة العلم الإماراتي يخفق فوق البنيان العالية والمصانع والمكاتب وكلّ مظاهر التطوّر التي تنعم بها الدولة.

يوم العلم الإماراتي رمز الفخار الذي ينتمي إليه جميع من يُحب الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة التي رفعت العلم في جميع المحافل الدولية لتكون رائدة ومزدهرة.

العلم الإماراتي يرفرف في فضاء القلوب والوجدان قبل أن يرفرف في سماء الوطن، العلم الإماراتي رمز الوحدة والتضحية والكفاح والصمود، العلم الإماراتي رمز التعاون والشموخ.

يوم العلم الإماراتي يوم فرح لكلّ الإماراتيين، وهو يوم يشعر فيه كل شخص يحب الإمارات بأنه ينتمي إلى بلدٍ يقف في مصاف الدول العالمية.

يوم العلم الإماراتي هو يوم تجتمع فيه الأحلام والآمال والطموحات في جميع الإمارات لتطرّز عبارات الفرح والاعتزاز بهذه الراية التي تشمخ وترتفع في أجمل دولة.

قصائد وشعر عن يوم العلم الإماراتي

رسائل يوم العلم الإماراتي 2022