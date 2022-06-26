قلائد ناعمة تناسب العروس لترتديها في عيد الأضحى 2022

كل عروس تبحث عن أن تكون إطلالتها مثالية وجذابة في يوم زفافها، لذا تحرص دائماً على اختيار أفخم وأرقى تصاميم المجوهرات لتكمل إطلالتها خصوصاً القلائد.

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نصائح عند ارتداء أقراط باللون الفضي

يمكنك ارتداء أقراط بأشكال متنوعة من الرسومات أو على شكل أقراط مستديرة عند تصفيف شعرك للخلف.

يمكنك اختيار أي شكل من الاقراط التي تناسب وجهك عند تصفيف شعرك إلى الأسفل.

يفضل ارتداء أقراط متدلية عند تصفيف الشعر على الجانبين.

من الأفضل ارتداء أقراط حجم صغير عند حضور مناسبات رسمية.

يفضل اختيار أقارط منقوشة بداخلها ياقوت أو حجر الجمشت عند ارتداءك ملابس باللون الأحمر.

من الافضل ارتداء أقراط متدلية فهي تضيف الكثير من التألق والجاذبية خصوصاً عند حضور حفلات مسائية إذا كانت أذنيكِ تحتوي على الكثير من الأقراط.

نصائح للمحافظة على مجوهراتك الماسية لتبقى بأفضل حال

من الأفضل أن لا تنامي وأنتِ مرتدية مجوهراتك الماسية.

من الأفضل عدم تعريض مجوهراتك الماسية للماء عند السباحة أو غسل اليدين أو تنظيف المنزل.

عدم تعريض الألماس للمواد الكيميائية لأنها تؤثر على لمعانه.

نبذة عن مجوهرات إمسيح

في عام 1957 بدأت قصة مجوهرات إمسيح عندما بدأ كرم إمسيح بصياغة الذهب بيديه. وفي مدة وجيزة من الزمن، ازدهر متجره الصغير ليتحوّل إلى مجموعة شركات إمسيح التي يديرها كرم إمسيح بمعاونة أبنائه الخمسة، أضحى اسم إمسيح اليوم على كل شفةٍ ولسان، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببريق الماس وبهاء الذهب.

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