نصائح الشعر المجربة والمضمونة لعروس 2022، هل اقترب موعد زفافكِ؟ هل تعانين من الشعر المتقصف؟ ما هي الأطعمة المفيدة للشعر؟ ما هي أهم نصائح الشعر المجربة والمضمونة لعروس 2022؟ ما هي أسباب تساقط الشعر؟ ما هي النصائح للعناية بالشعر بشكل يومي؟ ما هي الخلطات الطبيعية والمجربة للشعر؟عزيزتي العروس كل هذه الأسئلة سيتم إجابتها في هذا المقال.

الشعر يعتبر تاج المرأة وزينتها، وهو مصدر أنوثة وجمال المرأة العربية ويعتبر عامل مهم جداً في إطلالة العروس فهو يوم مميز ودون تسريحة الشعر وصحته لا يمكن أن يكون مظهرك جذاب.

لعروس 2022: أطعمة لتقويته شعرك وجعله أكثر كثافة

البيض لأنه يحتوي على البيوتين والبروتين فهو مفيد جداً للشعر.

السبانخ لأنه يحتوي على الحديد وفيتامين أ وفيتامين سي مما يجعل الشعر أكثر صحة.

الأفوكادو لأنه يحتوي على دهون طبيعية مما يزيد من لمعة الشعر.

نصائح الشعر المجربة والمضمونة لعروس 2022

فروة الرأس

من أهم نصائح الشعر المجربة والمضمونة لعروس 2022 هو الاعتناء بفروة الرأس لأنها تعتبر بشرة رقيقة وحساسة جداً، لا تكوني عنيفة عند غسل الشعر حتى لا تنجرح فروة الرأس مما يؤدي إلى تساقط الشعر، يجب ان نهتم بفروة الرأس كما نهتم بالبشرة، ولا ننسى اختيار منتجات جيدة تناسب فروة الرأس وتنظفها بعمق.

الشامبو

الشامبو يعتبر أهم منتج للعناية بالشعر لأنه منتج قوي ومباشر على فروة الرأس وصحة الشعر لأنه نستخدمه مباشرة على شعرنا مثل شامبو هيد آند شولدر فهو ينظف وينقي فروة الرأس بعمق ويخفف الحكة ورائحته لذيذة تذكرنا بالبحر والنعناع، فيجب اختيار الشامبو الصح.

تنشيف الشعر

نصائح الشعر المجربة والمضمونة لعروس 2022 هو أن عند تنشيف الشعر يجب أن يكون بالطبطبة دون تقطيعه وشده.

المنشفة

نصائح الشعر المجربة والمضمونة لعروس 2022 وخصوصاً قبل زفافكِ وهو الحذر من مشاركة المنشفة مع أي أحد نهائياً حت لو كان من افراد عائلتكم حتى لا تنتقل المشاكل من شعرهم إلى شعركم مثل القشرة فهي سريعة الانتشار.

فرشاة الشعر

هل سبق من قبل وسألت نفسك عن فرشاة الشعر لماذا هي مختلفة؟ والجواب هو لأنه كل شكل من فرشاة الشعر وله استخدام معين، ومن أنواع فرشاة الشعر، الفرشاة ذات الأسنان الواسعة الرفيعة، فرشاة تكثيف الشعر، فرشاة فك التشابك، فرشاة الشعر الكيرلي الكثيف، فرشاة تدليك فروة الرأس.

أسباب تساقط الشعر

الصلع الوراثي وعلى الأغلب يكون الصلع عند الرجال وراثي.

استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائيه ضاره مثل الشامبوهات والصبغات التي تحتوي على أمونيا

نقص التغذية

فقدان الوزن بطريقة سريعة

التقدم في السن

العلاج الكيميائي لمريض السرطان

داء الثعلبة

نقص الفيتامينات المهمة للشعر والأظافر

هوس نتف الشعر

نصائح للعناية بالشعر بشكل يومي

تناول الطعام الصحي مثل اللحوم والسبانخ والمكسرات النية، البيض،الجزر وغيره الكثير.

تناول فيتامينات مناسبة لصحة الشعر.

عمل تدليك ومساج للشعر بشكل يومي.

شرب الماء بكميات وفيرة.

يجب المحافظة على ترطيب الشعر.

استخدام شامبو بنوعية ممتازة وتناسب نوع الشعر.

يفضل قص اطراف الشعر كل 3 أشهر تقريباً.

استخدام بلسم مناسب للشعر.

التقليل من غسل الشعر على الأقل 3 مرات في الاسبوع.

خلطات طبيعية للشعر

1- خلطة لبن الزبادي مع أوراق الكركدية لأنه اللبن يقوي الشعر ويعطيه لمعان ويعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه، ويساعد على تنعيم الشعر المجعد وايضاً يعالج خصلات الشعر المتقصف والتالفة.

2- خلطة زيت جوز الهند مع زيت الزيتون لأنها تعمل على تطويل الشعر وأيضاً ترطيبه ومنع تساقطه.

3- خلطة البابونج مع زيت الخزامى فهذه الخلطة تعالج قشرة الرأس وتمنع تشاقط الشعر والبابونج يعمل على تفتيح لون الشعر وتعزيز صحته ومظهره.

4- خلطة زبدة الشيا مع لبن الزبادي فهي تساعد على ترطيب الشعر وتحمي من اشعة الشمس.

5- خلطة القهوة مع العسل وزيت الزيتون فهي تعالج تقصف الشعر وتساهم القهوة في جعل الشعر نظيفاً وتخلصك من الفطريات والبكتيريا.

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