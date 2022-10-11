يعتبر القميص واحد من القطع الشائعة بشكل كبير في جميع الفصول وخاصة في فصل الخريف، يعتبر القميص من الأزياء الضرورية والتي لا يمكن أن تختفي من صيحات الموضة مع مرور الزمن لأنه أفضل اختيار للمرأة العصرية الأنيقة طوال فترة فصل الخريف وخصوصاً للمرأة العاملة لأنه يمنحك مظهر رائع وجميل ويمكن تنسيقه بعدة طرق للحصول على إطلالة جذابة ومريحة بنفس الوقت.

ويجب أن تتضمن خزانة كل إمرأة عاملة عدد من القمصان الأساسية التي يمكن أن تحول ملابسك من غير رسمي إلى رسمي أو العكس، لذا إليك قمصان مناسبة للعمل في الخريف والمقدمة من محلات زارا العالمية:

نصائح عن اختيار القميص الأبيض في الخريف

يجب اختيار القميص الأبيض في إطلالتك الصباحية وتحويله إلى سبور وذلك عن طريق ارتدائه مع حذاء رياضي أو بلارينا أو مع صندل بموديل صيفي بسيط.

يمكن ارتداء القميص الأبيض في فصل الخريف مع تنورة أو بنطلون من قماش الكاروهات السميك أو قماش الجلد.

عند خروجك مع أصدقائك في المساء يمكنك ارتداء القميص الأبيض مع بنطلون قماش ملون أو جينز مع وضع اكسسوارات مناسبة لإطلالتك، وارتداء حذاء روكي ليعطيه إطلالة جمالية ورسمية لا مثيل لها.

إذا أردتِ ارتداء القميص الأبيض في مكان العمل يمكنك ارتدائه مع بنطلون قماش أو تنورة قماش مع حذاء رياضي أبيض أو بلارينا لتكون إطلالتك مريحة، وبالإضافة إلى وضع اكسسوارات ناعمة مناسبة للإطلالة.

ألوان خريفية لإطلالة ساحرة في مكان العمل

اللون الأزرق

البرتقالي المحروق

لون الأخضر الليموني

اللون الوردي الفوشي

اللون الأحمر الدافئ

بيج فانيلا لاتيه

بني خريفي

أصفر ذهبي

رمادي داكن

أوف وايت

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