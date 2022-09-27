أضيفي اللون الوردي لإطلالتك في العمل لدعم حملة سرطان الثدي

ملابس المرأة العاملة باللون الوردي تمنحك إطلالة ملفتة للنظر وناعمة، سواء أردتِ اختيار فستان بسيط أو بدلة رسمية بتدرجات اللون الوردي أو ملابس كاجوال تضفي المزيد من التألق على إطلالتك في مكان العمل، فاختاري لدعم حملة سرطان الثدي أجمل ملابس باللون الوردي مستوحاة من محلات زارا العالمية تتميز بالبساطة والجاذبية في آن واحد.

إليك أجمل الملابس المناسبة لمكان العمل باللون الوردي لدعم حملة سرطان الثدي ولتتمتعي بإطلالة ملفتة للنظر ومميزة.

حملة سرطان الثدي

شهر أكتوبر الوردي هو شهر عالمي مخصص للتوعية حول مرض سرطان الثدي، ويعد مرض سرطان الثدي من السرطانات القابلة للشفاء بنسبة كبيرة وخصوصاً إذا تم الكشف المبكر، وهو واحد من أكثر أمراض السرطان شيوعاً بين النساء.

والهدف من حملة سرطان الثدي رفع مستوى الوعي والدعم للتوعية والكشف المبكر، وتوفير العلاج والرعاية التلطيفية لكل من تعاني من سرطان الثدي.

أعراض سرطان الثدي

ظهور الحلمة المقلوبة.

انتفاخ في الصّدر بأكمله أو جزء منه.

زيادة سماكة كتلة الثدي أو أنسجته

احمرار شديد في الجلد حول منطقة الصّدر

ظهور إفرازات دموية من الحلمة

وجود كتلة في منطقة الثّدي أو تحت الإبط

انتفاخ في منطقة الإبط أو بالقرب من عظمة الترقوة

ألم في أحد الثديين أو كليهما والذي قد يستمر لبعض الوقت ثم يتوقف

وجود منطقة بارزة في الثّدي أو مسطحة إلى وجود ورم لا يمكن الإحساس به أو رؤيته في الغالب.

حدوث تغيير في شكل الحلمة أو الثدي

وجود افرازات في الحلمة

آلام في الإبط أو الصدر وتكون غير مرتبطة بفترة الدورة الشهرية.

أنواع سرطان الثدي

سرطان الثدي السلبي الثلاثي

سرطان الثدي الالتهابي

سرطانات الثدي الغازي

سرطانات الثدي غير الغازية

خطوات لتدمير الخلايا السرطانية بشكل نهائي

تجويع الخلايا السرطانية مثل قطع السكر المصنع نهائياً مثل السكر الأبيض والبني والعسل الغير طبيعي، أما السكر الطبيعي يمكنك تناوله باعتدال مثل العسل الطبيعي أو الفواكة، قللوا قدر المستطاع منها لكنها تبقى أفضل من السكر الصناعي.

خلق بيئة غير صحية وغير ملائمة للخلايا السرطانية.

يجب تقوية جهاز المناعة، لأنه جهازك المناعي هو سلاحك الوحيد للقضاء على الخلايا السرطانية مثل شرب الماء بكثرة، ممارسة الرياضة بانتظام، تناول الأغذية الصحية، التفكير الإيجابي، الابتعاد عن التوتر.

هل سرطان الثدي يصيب الأطفال؟

أدعية الشفاء من سرطان الثدي

كب كيك باللون الوردي لمرضى سرطان الثدي