يعتبر القميص واحد من القطع الشائعة بشكل كبير في صيف 2022 فهو من الأزياء المهمة التي لا يمكن أن تختفي من صيحات الموضة مع مرور الزمن لأنه أفضل اختيار للمرأة العصرية الأنيقة طوال فترة فصل الصيف وخصوصاً للمرأة العاملة لأنه يمنحك مظهر رائع وبسيط ويمكن تنسيقه بعدة طرق للحصول على إطلالة جذابة ومريحة بنفس الوقت.

ويجب أن تتضمن خزانة كل إمرأة عاملة عدد من القمصان الأساسية التي يمكن أن تحول ملابسك من غير رسمي إلى رسمي أو العكس، لذا إليك قمصان مناسبة للعمل في الصيف والمقدمة من محلات زارا العالمية:

نصائح عن اختيار القميص الأبيض

يمكنك عزيزتي اختيار القميص الابيض في إطلالتك الصباحية وتحويله إلى سبور وذلك عن طريق ارتدائه مع حذاء رياضي أو بلارينا أو مع صندل بموديل صيفي بسيط.

عند خروجك مع أصدقائك في المساء يمكنك ارتداء القميص الأبيض مع بنطلون قماش ملون أو جينز مع وضع اكسسوارات مناسبة لإطلالتك، وارتداء حذاء روكي ليعطيه إطلالة جمالية لا مثيل لها.

إذا أردتِ ارتداء القميص الابيض في مكان العمل يمكنك ارتدائه مع بنطلون قماش أو تنورة قماش مع حذاء رياضي أبيض أو بلارينا لتكون إطلالتك مريحة، وبالإضافة إلى وضع اكسسوارات ناعمة مناسبة للإطلالة.

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