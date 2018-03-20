قناع الخميرة وماء الورد لبشرة مشرقة وتجاعيد أقل

الخميرة من أكثر الموادّ المفيدة للجسم والبشرة والشعر

الخميرة من أكثر الموادّ المفيدة للجسم والبشرة والشعر، وفق آخر الاكتشافات التي توصّل إليها فريق من الباحثين في جامعتي جونز هوبكنز وتايوان الوطنيَّة، إذ خلصوا جميعاً إلى أن للخميرة تأثيراً فعالاً في الحفاظ على شباب البشرة، وفي تأخير ظهور التجاعيد وتقليل نسبتها، بسبب وجود كائنات حيَّة وحيدة الخليَّة داخل الخميرة، تحتوي على بروتين محدّد مسؤول عن التغييرات المتعلقة بالعمر.

فوائد الخميرة للبشرة

1- تدخل وتساعد في تركيب الأدوية اللازمة لعلاج حبّ الشباب والتخلّص منه.

2- تُعتبر علاجاً للرؤوس السوداء في البشرة والوجه.

3- تُساعد في حماية البشرة وتخلصها من الخلايا الميّتة.

4- تُعالج الحروق التي تتعرض لها البشرة كحروق الشمس.

5- تخفي الهالات السوداء والتخلّص من التجاعيد و تأخير علامات الكبر بالسن (الشيخوخة).

6- تسمن الوجه بشكل محلوظ لأصحاب الوجوه النحيفة.

7- توحد لون البشرة في الوجه والرقبة والجسم.

طريقة عمل قناع الخميرة و ماء الورد:

نضع ملعقة من الخميرة مع ملعقتين من ماء الورد ونقوم بخلطهم مع بعضهم جيداً ثُم نضع الخليط على البشرة لمدّة عشرين دقيقة تقريباً، وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر، ونقوم بتكرار هذا القناع مرّتين في الشهر لتصفية الوجه وإعطائه مزيد من النضارة والقضاء على حبّ الشباب.

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