فوائد زبدة الشيا للوجه

تعتبر زبدة الشيا من أهم المواد التّي تستعمل لكل أنواع البشرة

تُستخرجْ زبدة الشِّيا من جوْز شجرة الشِّيا الأفريقيَّة والتي أُطلِق عليها أيضاً شجرة الكاريت بالفرنسيَّة، أي شجرَة الحَياة؛ نظراً لاحتوائِها على خصائِص علاجِيَّة استِثنائِيِّة، ويكُون لوْنُها أصْفر عَاجيّ، ويَستخْدمُها بعْض سُكَّان أفريقيَا بالطَّهِي لِمَا تَحْتوِيه مِن دُهون وَزُيوت نَباتيَّة مُفيدة، ونظراً لأنّها تُعتبر المادّة الأكثَر ترطيباً للشَّعر والبشَرة فإنّها تُستعمل في الكثير من مُستحضرات التّجميل، والكريمات، والمُرطّبات، تُستَخرج بكَسر الجَوزة التِي تحْملها الشَّجرة وعصرها بماكينات خاصَّة، ويُمكن عملها بالطّريقة التقليديَّة بطحْن ما بِداخِلها وغليِهَا واسْتخراج المادَّة الدُهنيَّة التي تطْفُو على سَطحِها، ويَكون لونُها أصْفرَ عاجيّاً، ولَها رائِحة غيْر مُحبّبة للبعض، لِذا فمن الأفضل تكريرها. أمّا المُكرّرة منها فلها طعم لذيذ، ويكون لونها ما بين الرماديّ والأبيض والأخضر، ولا تختلف الخصائص العلاجيّة الموجودة فيها قبل تكريرها وبعد.

تُعتبر زبدة الشِّيا من أهمّ المواد التّي تستعمل لكل أنواع البشرة والتّي تحافظ على نضارة البشرة، ويتمّ استخدامها في عدد كبير من مستحضرات التّجميل وذلك لفوائدها المتعدّدة ولاحتوائها على الكثير من الفيتامينات التي تغذّي البشرة وتحافظ على نضارتها. تعرّفي على فوائد زبدة الشِّيا وطبّقي الخلطات لوجه ناعم خال من الشّوائب.

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لتفتيح بشرة الوجه: أمزجي زبدة الشِّيا مع زيت الزيتون وضعيها مباشرة على وجهك، دلّكي بشرتك في شكل دائري لمدة 5 دقائق لإعادة إنعاش الكولاجين في الوجه. أتركي الخلطة لـ 10 دقائق واغسلي وجهك بماء فاترة وستلاحظين الفرق بعد أسبوعين من الاستعمال. من المفضّل استخدامها بعد الاستحمام مباشرة لأن مسام البشرة تكون مستعّدة للتجاوب بسبب اتّساعها. للتخلّص من جفاف الوجه: ضعي ملعقة من العسل مع زبدة الشيا واخلطي المكوّنات جيّداً. طبّقي الخلطة على وجهك ودلّكيه جيّداً كي تشربها البشرة. ننصحك باستخدام هذه الخلطة كعلاج يوميّ لمدّة شهرين وستبدئين بملاحظة الفرق بدءًا من الأسبوع الأوّل للإستعمال. إذاً إن كنت تعانين من جفاف بشرة وجهك وتريدين ترطيبها بطرق طبيعيّة وفعّالة ما عليك سوى تطبيق هذه الخلطة لتأخير علامات الشّيخوخة المبكرة والحصول على بشرة فاتحة ورطبة.

لإزالة التّجاعيد: هل تعانين من مشكلة التجاعيد المبكرة أو تخافين من ظهورها؟ يمكنك البدء منذ الآن بالعمل على الحفاظ على بشرة وجهك وتألّقها بعيداً من المواد الكيميائيّة من خلال استعمال زبدة الشِّيا. أخلطي زبدة الشيا مع ملعقتين كبيرتين من زيت السّمسم وطبّقي الخلطة على وجهك لـ15 دقيقة. أغسلي وجهك بالماء الفاترة وبذلك تؤخّرين علامات التقدّم بالعمر لبشرة نضرة مفعمة بالحيويّة والشّباب.

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