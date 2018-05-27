طريقة مجربة لإزالة البثور السوداء من الأنف

البثور السوداء مشكلة تؤرّق جمال البشرة وتقلق المرأة

تعاني كثيراً من النّساء من ظهور البثور السّوداء أو ما يعرف بالزّيوان وهي مشكلة تؤرّق جمال البشرة وتقلق المرأة، كما أنّها تنتشر بين الفئة الشبابيّة، ولا تقتصر على النّساء والشباب فقط فالرّجال أيضاً معرّضون لإصابة بشرتهم بالبثور السّوداء.

أكثر من وصفة وأكثر من ماسك طبيعي وجد لتنظيف البشرة من الحبوب السوداء إلا أن خلطة اليوم غريبة نوعاً ما إذ تمزج ما بين الطماطم وزيت الزيتون، فإن خبيرة التجميل أمل زكريا، تنصح بإستعمال الماسكات الطبيعية للقضاء على تلك الحبوب وتنظيف البشرة من البثور السوداء، وذلك باستخدام الطماطم وزيت الزيتون والقشدة.

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وأضافت أمل، عليكِ اختيار ثمرتين كبيرتين من الطماطم الناضجة تماماً وانزعي القشرة الرقيقة منها واهرسيها بالشوكة، ثم أضيفي ملعقة من زيت الزيتون أو القشدة وامزجي الخليط جيدا، وضعي طبقة منه على بشرة وجهك عدا المنطقة المحيطة بالعينين واتركيها مدة تتراوح بين 20:15 دقيقة، فإذا كانت بشرتك دهنية أو بها حب الشباب يفضل أن تستغني عن القشدة.

وتعتبر الرؤوس السوداء، من أهم المشاكل التي تصيب البشره وخاصه في فتره الشباب والمراهقة، ولهذا نجد الكثير من الكريمات والعلاجات، التي تلجأ إليها المرأه للتخلص من تلك الحبوب "دون جدوى".

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