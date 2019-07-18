قناع السمن البلدي لبشرة ناعمة كالحرير

يعتبر الأكلُ الصحيّ جزءاً مهمّاً في الحفاظ على الصحَّة الجيِّدة، ويمكن أن يساعدَ الفردَ على الشُّعور بالصحة والعافية، لذلك يجب على كلّ شخص أن يكون أكثر حرصاً ومعرفةً بنوعيّة الطعام الذي سيتناوله، وأن يطّلع على فوائده ومضاره حتى يحافظ على صحته، ويبتعد عن الأمراض.

من المعروف أنّنا نحصل على السمن البلدي الّذي يعتبر من الدهنيّات من الأغنام والأبقار، ودائما ما نسمع أنّ السمن البلدي مضرٌّ ويجب الابتعاد عنه لأنّه يسبّب تصلباً بالشرايين وتجلّطاً في الدم، ولكننا لا نعلم أنّ له فوائد متنوّعة وقيمة غذائية وجمالية كبيرة يجب أخذها بعين الاعتبار.

نقدم لكِ عزيزتي في هذا المقال وصفة طبيعية بسيطة للحصول على بشرة ناعمة وحريرية من السمن البلدي، جربيها وسوف تلاحظين النتيجة.

تحتاجين إلى:

- ملعقتين كبيرتين من السمن البلدي

- ملعقتين كبيرتين من الحليب

طريقة التحضير:

- نمزج المكونات كلها جيدًا ثم نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة بعد ذلك نشطفه بالماء الدافئ.

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