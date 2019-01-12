لمحاربة البثور.. جربي قناعي الطين أو الفحم

يعمل ماسك الفحم النشط وماسك الطين الطبي؛ على محاربة الأوساخ والالتهابات (shutterstock.com)

أوردت بوابة الجمال “هاوت.دي” الألمانية أنه يمكن التخلص من البثور وشوائب البشرة ببعض الماسكات، مثل ماسك الفحم النشط وماسك الطين الطبي؛ إذ تعمل هذه المكونات الطبيعية على محاربة الأوساخ والالتهابات بطريقة لطيفة على البشرة.

ولهذا الغرض تنصح البوابة بتطبيق الماسك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا، مشيرة إلى إمكانية تطبيق ماسكات أقوى من ذلك فيما بعد مثل ماسك حمض الفاكهة أو ماسك الرتينول.

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وإذا لم تفلح هذه الماسكات في القضاء على البثور وشوائب البشرة، فينبغي حينئذ استشارة طبيب أمراض جلدية.

وهناك عشرات الأنواع المختلفة من الأقنعة الطينية التي تحتوي غالبيتها على مجموعة متنوعة من المكونات الطبيعية -مثل زبدة الكاكاو والصبار- التي تقدم للبشرة فوائد جمّة.

ويترك الماسك في مكانه لفترة معينة، ثم يبدأ بالتصلب لتشكيل مادة صلبة، وبعدها تتم إزالته، للحصول على بشرة أكثر لمعانا ونعومة.