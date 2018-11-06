لصاحبات البشرة الدهنية.. إليكِ قناع المانجو ؟

المانجو أحد أكثر الفواكه المناسبة لـ”البشرة الدهنية”، حيث يعمل على ترطيبها وتنعيمها بسبب احتوائه على فيتامين C، وA، إلى جانب أنه يحارب التجاعيد، ومع المداومة على استخدامه يجعل البشرة تبدو صافية ونضرة.