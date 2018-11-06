لصاحبات البشرة الدهنية.. إليكِ قناع المانجو ؟
طبقيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر (shutterstock.com)
المانجو أحد أكثر الفواكه المناسبة لـ”البشرة الدهنية”، حيث يعمل على ترطيبها وتنعيمها بسبب احتوائه على فيتامين C، وA، إلى جانب أنه يحارب التجاعيد، ومع المداومة على استخدامه يجعل البشرة تبدو صافية ونضرة.
واليوم نقدم لك طريقة عمل قناعين مختلفين من المانجو للبشرة الدهنية:
القناع الأول:
المكونات:
- نصف ثمرة من المانجو
- نصف ثمرة من البابايا
الطريقة:
– اهرسي المانجو والبابايا معًا للحصول على خليط متجانس.
– طبقيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.
– اغسلي وجهك بالماء الفاتر.
القناع الثاني:
المكونات:
- 2 ملعقة من المانجو المهورس
- 2 ملعقة من الشوفان
الطريقة:
– امزجي المكونين جيدا حتى تحصلين على خليط متجانس.
– طبقيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر.
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