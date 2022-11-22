كأس العالم فرصة لطلاء أظافرك بأعلام الدول المشاركة لقد اخترت ملابس الرياضة التي تناسب فريقك، وقمت بعمل الماكياج المناسب، ولكن ماذا عن أظافرك، هل ستبقى بدون طلاء مناسب؟!

جميلة البوابة، اختارت لك بعض الأفكار اللطيفة لطلاء أظافرك بألوان أعلام الدول المفضلة لديك في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022. تعالي معنا نتعرف على الخطوات، ولكن أولاً، حضري هذه المواد:

مقص أظافر – لاصق ملون – أدوات رسم خاصة بالأظافر – طلاء أظافر بألوان علمك المفضل .

كأس العالم فرصة لطلاء أظافرك بأعلام الدول المشاركة

الطريقة:

قومي بتنظيف الاظافر جيداً قومي بوضع طلاء شفاف واقي على الاظافر قومي بوضع طلاء العلم الأساسي قبل الرسم يجب تجفيف اظافرك جيداً قبل الرسم عليها قومي باتباع خطوات الرسم حسب الصورة المرفقة وأخيراً قومي بوضع طبقة شفافة واقية على الطلاء والرسمة للحصول على ظفر جميل ولامع

كيف تعتني بالأظافر في المنزل

الأظافر الجميلة لا تعني فقط أظافر ملونة، الأهم أن تكون هذه الاظافر صحية. لنبدأ فيما يلي كيفية العناية بالأظافر:

1. كل شيء يبدأ بأيدي وأظافر نظيفة. تذكر أن تغسل يديك جيدًا مع التركيز بشكل أكبر على الجانب الخلفي من أظافرك؟ أيضًا ، ترك طلاء الأظافر أكثر من أسبوع دون عناية هو عادة قبيحة وغير صحية. لضمان أظافر صحية ، من المهم للغاية التأكد من أن أظافرك والجلد المحيط بها ملمع وخالي من الأوساخ. استخدمي دائمًا مزيلًا خالٍ من الأسيتون Remover Acetone Free لإزالة الطلاء. أي شيء آخر سيجفف أظافرك. ثم استخدمي غسول يدين لطيف ومغذي ثم افركي حول الأظافر لإزالة الأوساخ وخلايا الجلد الميتة. يمكن أن يؤدي التقشير والتلميع تقريبًا إلى تعريضهم للعدوى. ابتعد عن الأدوات المعدنية الحادة لتنظيف ما تحت الظفر لأن الكثير من الحفر قد يتسبب في انفصال صفيحة الظفر عن الجلد ، مما يجعلها عرضة للعدوى الفطرية ونمو غير منتظم. بدلاً من ذلك، استخدم دائمًا عصا برتقالية أو زجاجًا للتنظيف تحت الأظافر.

2. تقليم أظافرك بانتظام: إن ترك أظافرك تنمو لفترة كافية لتتنافس في سجلات غينيس لن يساعدك. تقليم الأظافر المنتظم لا يقل أهمية عن تقليم الشعر ، لذا قومي بقصها كل أسبوعين وترطيبها برفق. أفضل وقت لقصها هو بعد الاستحمام مباشرة عندما تكون أسهل للقص. لا تنسي تطهير أدواتك شهريًا عن طريق غسلها في وعاء من الماء الدافئ والصابون وتجفيفها جيدًا بعد ذلك ، وقص أظافرك عن طريق قصها بشكل مستقيم تقريبًا عبر الظفر. ثم استخدم مبرد أظافر أو لوح صنفرة لتقريب أظافرك قليلاً في الزوايا لمساعدتها على النمو ومنع التعلق بالملابس. ولا تنسي وضع الحواف غير المستوية في نفس الاتجاه لأن التقليب ذهابًا وإيابًا يمكن أن يضعف الأظافر. هذه من أهم النصائح للحصول على أظافر صحية.

3. استخدمي دائمًا طبقة أساسية. فكري في الأمر على أنه واقي من الشمس لأظافرك. سواء كنت تخططين لتطبيق طلاء الأظافر أم لا ، ضعي طبقة أساسية على أظافرك. فهو لا يمنع تلطيخ الظفر فحسب ، بل يضيف أيضًا طبقة واقية لأظافرك.

المصدر: Naildeesignz

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