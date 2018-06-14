12 نصيحة للزوجة للحفاظ على بيتها في كأس العالم

خلال كأس العالم التلفاز يعتبر ملكاً للرجل في كل أوقات اليوم بدون إبداء الأسباب

مع قرب بدء مباريات كأس العالم تتغير كل الأمور فى المنزل وخصوصاً للمتزوجين، وهي المسابقة التى ينتظرها كل محبى كرة القدم، فهى المناسبة التى ينتظرها كل رجل وزوج كل أربعة أعوام، نقدم لك عزيزتي الزوجة 12 نصيحة للحفاظ على بيتكِ في كأس العالم:

1- في الفترة ما بين 12 يونيو حتى 13 يوليو يجب أن تتابعي الصحافة الرياضية ومتابعة أخبار المونديال وبهذا يمكنك أن تشاركيني الحديث حول ما يحدث وان لم تفعلي هذا فلن يكون أمامك خيار سوى أن تتقبلي التجاهل بشكل تام وهو الأمر الذي لن تحبيه.

2- خلال كأس العالم التلفاز يعتبر ملكاً للرجل في كل أوقات اليوم بدون إبداء الأسباب وإذا اقتربي من جهاز التحكم قد تفقدين عينك.

3- إذا أردتي أن تمري أمام التلفاز خلال المباراة أو قبلها أو بعدها فلا مانع أبدا، طالما يتم ذلك زحفا على الأرض مثل رجال الكوماندوز في الحرب العالمية.

4- خلال المباريات يجب أن تعلمي أن الرجل لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم، إلا إذا احتاج منك طعاماً أو شراباً، ولن يكون مسموحاً على سماع جمل مثل: رد على الهاتف، وأحضر لنا طعاماً من السوبر ماركت أو افتح الباب.

5- إذا قمتي بكل ما سبق سيتم السماح لكي بمشاهدة التلفاز من الساعة 4 صباحاً حتى 6 صباحاً.

6- أرجوكي ثم أرجوكي ثم أرجوكي ألا تقولي لي "إنها مجرد لعبة" أو"سيفوزون في المرة المقبلة"، عندما يبدو الرجل حزيناً لخسارة فريقه في المونديال، لأن هذا لا تساعد إنما تكون سبباً في زيادة الغضب.

7- لا مانع أن تشاهدي مباراة واحدة وسأسمح لك بالكلام خلال فترة الإستراحة بين الشوطين فقط، إذا كانت نتيجة المباراة لصالح الفريق الذي يشجعه الزوج، أرجو وضع خط تحت كلمة مباراة واحدة فقط.

8- الإعادة التلفزيونية للأهداف مهمة جداً لي ولا تظهري أي تذكر إذا شاهد الهدف 100 مرة.

9- قولي لأصحابك بشكل عام ألا يقوموا بإنجاب أطفال أو إقامة أي حفلات تتطلب التواجد معهم لسبب بسيط، هو أن الرحل لن يذهب ويترك المونديال.

10- تلغى النقطة السابقة في حالة واحدة وهي أن يدعوكم أحد الأصدقاء لمشاهدة المباراة.

11- خلال الملخص اليومي لكأس العالم يجب عليكي ألا تقولي "لقد شاهدت المباراة فلماذا تشاهدها مرة أخرى".

12- مع نهاية كأس العالم الا تقولي "خلاص ارتحنا " إن كأس العالم تأتي كل 4 سنوات" لأن لدي مناعة ضد مثل هذه الكلمات ولا تنسي أن بعد هذا سيأتي الدوري الانجليزي والإسباني والايطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس إسبانيا.

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