البوابة - كرات جوز الهند والليمون هذه مصنوعة من الكاجو الخام وجوز الهند وعصير الليمون وقشرها. إنها ذات نكهة زاهية ووصفة وجبة خفيفة صحية لذيذة. يحتوي الكاجو على مادة التربتوفان التي يحتاجها دماغنا لإنتاج هرمون السعادة السيروتونين. تدعم رقائق جوز الهند عملية الهضم الصحية بفضل العديد من الألياف الغذائية.

كرة الطاقة هي كرة صغيرة قابلة للمضغ مصنوعة من مجموعة متنوعة من المكونات الصحية ، مثل الفواكه المجففة والمكسرات والبذور وزبدة الجوز والشوفان. إنها وجبة خفيفة شهيرة للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة صحية ومحمولة لزيادة مستويات الطاقة لديهم.

عادةً ما تحتوي كرات الطاقة على نسبة عالية من البروتين والدهون الصحية والألياف ، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والرضا. كما أنها مصدر جيد للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

من السهل صنع كرات الطاقة ويمكن تخصيصها حسب ذوقك الخاص. هناك العديد من الوصفات المختلفة المتاحة على الإنترنت ، لذا يمكنك العثور على وصفات تناسب احتياجاتك الغذائية وتفضيلاتك.

فيما يلي بعض المكونات التي يشيع استخدامها في كرات الطاقة:

الفاكهة المجففة (مثل الزبيب والتمر والتوت البري والمشمش)

المكسرات (مثل اللوز والجوز والفول السوداني)

البذور (مثل بذور الشيا وبذور الكتان وبذور القنب)

زبدة البندق (مثل زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز أو زبدة الكاجو)

الشوفان

مسحوق البروتين (اختياري)

العسل أو شراب القيقب (اختياري)



لصنع كرات الطاقة ، ما عليك سوى الجمع بين جميع المكونات في محضر الطعام والمعالجة حتى تمتزج جيدًا. قد تحتاج إلى إضافة القليل من الماء أو العسل لمساعدة المكونات على الالتصاق معًا. بمجرد مزج الخليط ، افرديه إلى كرات صغيرة واستمتع به!

كرات الطاقة الليمون بجوز الهند

المكونات:

16 قطعة

5 أونصات من الكاجو

2 ½ أوقية جوز هند مبشور

1 ليمون عضوي

1/3 جرام من جذور الزنجبيل (2 ملعقة صغيرة)

1 ملعقة كبيرة سكر دايت (أو إكسيليتول)

1 ملعقة صغيرة كركم مطحون

1 أوقية زيت جوز الهند السائل

2 ملعقة كبيرة لوز مطحون



خطوات التحضير:

1. يُفرم الكاجو جيدًا في الخلاط أو المفرمة. أضف 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور ويقطع كل شيء معًا.

2. اشطف الليمون تحت الماء الساخن ، وافركه حتى يجف ، وابشر القشر واعصر العصير. يقشر الزنجبيل ويبرش جيدًا.

3. يُضاف عصير الليمون والقشر والزنجبيل والإكسيليتول والكركم وزيت جوز الهند إلى مزيج جوز الهند والكاجو ويُمزج في الخلاط حتى يصبح ناعمًا.

4. يضاف اللوز ويخلط لفترة وجيزة.

5. تشكل 16 كرة من الخليط بأيد مبللة. ضع رقائق جوز الهند المتبقية على طبق.

6. لف كرات الليمون مع جوز الهند في كل مكان ، ثم ضعها في طبق واتركها ترتاح في الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.

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