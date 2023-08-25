كريسبي كريم وهايلي بيبر يطلقان منتج العناية بالشفاه بطعم فراولة كريسبي

ما تزال الأميريكية هايلي بولدوين، وهي زوجة الفنان جاستن بيبر وسيدة أعمال وعارضة أزياء ومؤسسة لواحدة من أهم علامات البشرة الحديثة تحت مسمى "رود بيوتي" (Rhode Beauty).

تتألق هايلي في عالم صناعة منتجات العناية بالبشرة والتجميل وتحقق سلسلة من النجاحات المتتالية لتصل إلى أهم صفقة مثيرة للجدل في تاريخ علامتها حيث ستتعاون مع شركة سلسلة متاجر الـ"دونتس" وهي "كريسبي كريم دونتس" لإطلاق منتج جديد هو الأول من نوعه ضمن تعاون علامتها لإطلاق منتج جديد للعناية بالشفاه، والذي أطلق سابقا بعدة نكهات مختلفة مثل التوت.

ويعد هذا المنتج رقم واحد من أرقام مبيعات الشركة، وسيتضمن الإصدار الجديد نكهة الفراولة الخاصة بـ"كريسبي كريم دونتس" الشهيرة. إليكي تفاصيل هذا التعاون.

الإعلان المسبق للمنتج الذي أطلقته هايلي بيبر

نشرت هايلي بيبر عبر حساب شركة "رود" على منصة إنستغرام: "تعرفوا على علاج الشفاه الجديد ذو الإصدار المحدود في طلاء الفراولة، المستوحى من دونات الفراولة الشهيرة من كريسبي كريم الذي سيتم إطلاقه في 28/8 الساعة 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، فقط على (rhodeskin.com).

واحتفالاً بذلك، تعيد كرسبي كريم دونات بالفراولة في جميع المتاجر المشاركة في الولايات المتحدة وكندا لفترة محدودة فقط، ابتداءً من 1/9 لتستمتعي بشفاه دونات مزججة لفصل الصيف"

الـ"فورميلا" الخاصة بالمنتج

بتركيبة حصرية ومميزة بفوائد الأحماض الأمينية الفعالة، سيقدم لك المنتج الجديد والأكثر فعالية خصائص ترطيب مميزة حيث ستشعرين بالتألق بمظهر شفاه صحي إذ سيرطب المنتج الجديد ويحافظ على مستوى جزيئات الماء والأحماض الهامة الموجود في شفاهك عن طريق حبس السوائل الصحية الموجودة في الشفاه لاستعادة مظهر الشفاه الذي تحلمين به.

إضافة إلى تأثير تعبئة خيالي، فبعد أسبوعين من الاستخدام أجمع مستخدموا المنتج على أنه يعمل على رفع الشفاه للحصول على مظهر جميل وممتلئ.

ويجوب المنتج الجديد تطبيق "تيكتوك" وسط حماس كبير من جمهور العلامة. وفي النتيجة النهائية، ستستمتعين بشفاه مزججة ولامعة تماما ك"دونتس" مقدمة من "كريسبي دونتس"

هدايا المشاهير

وشارك المشاهير على تطبيق "إنستغرام" صور المغلف الذي أرسلت به الهدية التشويقية للمنتج الجديد الذي سيتوفر قريبا في متجر العلامة الإلكترونية، ومن ضمنهم كان "كيم كارداشيان، كريس جينير، كيندال جينير، مايلي سايرس وغيرهم الكثير من المشاهير. وسيتوفر المنتج الجديد في متاجر العلامة الإلكترونية خلال الفترة القادمة بسعر 16 دولار للقلم المنفرد.