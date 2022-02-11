كريم جوز الهند..صديق للكيتو وبديل لمنتجات الألبان

كريم جوز الهند السميك والكريمي والمليء بالنكهة هو مكون مفيد للغاية للاحتفاظ به في مطبخك، حيث لا يمكنه فقط إضافة طعم وملمس غني إلى الحلويات، ولكن يمكنك أيضًا استخدامه لمنح العصائر والصلصات الطعم والمذاق المطلوب.

علاوة على ذلك، غالبًا ما يستخدم كريم جوز الهند في العديد من الأطباق الصديقة للكيتو بفضل مظهر التغذية منخفض الكربوهيدرات وعالي الدهون.

ما هو كريم جوز الهند ؟

كريم جوز الهند هو نوع من الكريمة السميكة المصنوعة من حليب جوز الهند، وعلى الرغم من توفر الإصدارات المعلبة على نطاق واسع، يمكنك أيضًا صنعه في المنزل، ما عليك سوى تبريد حليب جوز الهند لبضع ساعات ومراقبة كيف تطفو طبقة سميكة من الكريم إلى الأعلى وتنفصل عن السائل المائي الرقيق أدناه.

ويتميز بنكهة مميزة تشبه جوز الهند مع ملمس دسم غني يجعله إضافة رائعة إلى مجموعة من الوصفات، بما في ذلك الحساء والعصائر والحلويات، كما أنه يستخدم على نطاق واسع في العديد من المطابخ ويعتبر عنصرًا أساسيًا في العديد من دول جنوب شرق آسيا، ونظرًا لأنه غير محلى ومنخفض الكربوهيدرات وخالي من منتجات الألبان، فإنه يظهر أيضًا بشكل متكرر في العديد من الوصفات النباتية والكيتونية.

كريم جوز الهند والقيمة الغذائية

كريم جوز الهند غني نسبيًا بالدهون المشبعة والسعرات الحرارية، كما يحتوي على كمية صغيرة من البروتين والكربوهيدرات في كل وجبة، وتحتوي حصة 1/2 كوب (90 جرام) على العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 200

الكربوهيدرات: 3 جرامات

الدهون: 20 جرام

البروتين: 2 جرام

البوتاسيوم: 5٪ من القيمة اليومية

ويمكن أن تؤدي إضافة كريم جوز الهند إلى نظامك الغذائي إلى زيادة تناول البوتاسيوم، وهو عنصر غذائي أساسي يلعب دورًا رئيسيًا في توازن السوائل ومستويات ضغط الدم، كما أن البوتاسيوم ضروري أيضًا لعدة جوانب أخرى من الصحة، بما في ذلك إدارة السكر في الدم وصحة العظام.

استخدامات كريم جوز الهند

يحسن طعم وملمس الأطباق

يمكن أن يعزز كريم جوز الهند بسهولة طعم وملمس العديد من الأطباق المختلفة، فعلى سبيل المثال، استخدمه لتكثيف وإثراء الوصفات مثل الطاجن والكاري وصلصات المعكرونة، ومع نكهة جوز الهند الدقيقة، يمكن أن تعطي أيضًا لمسة لذيذة للعديد من الحلويات، بما في ذلك الكوكيز والكعك والحلوى.

وعلى الرغم من أنه قد يغير الملمس والقوام قليلاً، إلّا أنه يمكن أيضًا استخدامه كبديل لحليب جوز الهند في وصفات معينة، بما في ذلك الحساء والعصائر والكوكتيلات.

بديل الألبان النباتي

غالبًا ما يستخدم كريم جوز الهند لإضافة النكهة والثراء إلى الأطباق والحلويات النباتية والخالية من منتجات الألبان، حيث يعمل بشكل جيد بشكل خاص في وصفات مثل الصلصات والكاري والكعك والكاسترد.

ويمكنك أيضًا استخدامه لعمل نسخة نباتية من الكريمة المخفوقة، ما عليك سوى مزجه مع القليل من شراب القيقب ومستخلص الفانيليا حسب الرغبة، وبعد ذلك، استخدم خلاطًا يدويًا لمدة 1-2 دقيقة لمنحه قوام خفيف ورقيق.

صديق للكيتو

كريم جوز الهند غني بالدهون وقليل الكربوهيدرات والسكر، وفي الواقع، تحتوي حصة 1/2 كوب (90 جرامًا) من كريم جوز الهند على 20 جرامًا من الدهون و 3 جرامات فقط من الكربوهيدرات، لهذا السبب، غالبًا ما يتم استخدامه في العديد من وصفات الكيتو بدلاً من المكونات عالية الكربوهيدرات.

كما أنه يمثل إضافة رائعة للعديد من الحلويات منخفضة الكربوهيدرات، بما في ذلك فطيرة كريم جوز الهند الصديقة للكيتو والآيس كريم وموس الشوكولاتة وكاسترد جوز الهند، بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافته إلى القهوة كبديل منخفض الكربوهيدرات للسكر أو الكريمة.

كريم جوز الهند والجوانب السلبية المحتملة

غني بالدهون المشبعة

يحتوي كريم جوز الهند على 20 جرامًا من الدهون لكل 1/2 كوب (90 جرامًا)، منها 95٪ تقريبًا مشبعة، وفي حين أن الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن تتناسب مع نظام غذائي صحي ومدار جيدًا، إلّا أنه ثبت أن الدهون المشبعة تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك مستويات الكوليسترول الضار.

محتوى السعرات الحرارية

كريم جوز الهند غني نسبيًا بالسعرات الحرارية، مع حوالي 200 سعرة حرارية معبأة في كل 1/2 كوب (90 جرام)، حيث يمكن أن يكون هذا اعتبارًا مهمًا إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو تقليل عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها يوميًا، وقد يؤدي تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية دون إجراء تعديلات أخرى على نظامك الغذائي إلى زيادة الوزن.

حساسية الجوز

على الرغم من أنه غير شائع، فقد تم الإبلاغ عن حساسية جوز الهند لدى بعض الأفراد، علاوة على ذلك، قد يكون بعض الأشخاص الذين لديهم حساسية من أشجار الجوز مثل اللوز والجوز والكاجو أيضًا لديهم حساسية من جوز الهند ومنتجات جوز الهند، بما في ذلك كريم جوز الهند.

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