كسوف الشمس وتأثيره على الأبراج كافة

ليل الثلاثاء 2.7.2019 يحصل كسوف للشمس في برج السرطان على درجة 10.

يمكن رؤيته من معظم مناطق أمريكا الجنوبية.

فيما يلي تأثير ذلك على كل برج علما ان الكسوف امر سلبي:

الحمل: ليحذر مواليد هذا البرج في علاقتهم العائلية ومسكنهم لاسيما في المطبخ من النيران والأدوات الحادة.

الثور: الحذر في السفر داخل المدن وفي العلاقة مع الاخوة والجيران.

الجوزاء: في الامور المالية والأفضل الامتناع عن شراء حاجية ثمينة.

السرطان: ليحافظوا على مصالحهم وليحذروا في اي خطوة يقومون بها لاسيما مواليد اخر شهر 6 وأول شهر 7.

الاسد: من مؤامرة تحاك من وراء الكواليس.

العذراء: في العلاقة مع الاصدقاء.

الميزان: في علاقتهم مع المسؤولين في مجال العمل.

العقرب: في السفر البعيد والشؤون القضائية.

القوس: في الامور المالية المشتركة وفي العلاقة مع ضريبة الدخل.

الجدي: في العلاقة مع الشركاء.

الدلو: في العلاقة مع زملاء العمل ولينتبهوا الى صحتهم.

الحوت: في العلاقة مع احبائهم لاسيما أولادهم.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

أصحاب هذه الأبراج لا يقدمون الدعم للشريك

كل ما تريد معرفته عن برج السرطان