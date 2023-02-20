البوابة - كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر سريعة وسهلة وهي أحد وصفات طعام المفضلة لدينا ، ويمكنك طهيها في مقلاة واحدة فقط!

المكونات:

2 ملاعق كبيرة زبدة مملحة

1 بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح رقيقة

1 ½ كوب فطر مقطع رقيق

1 رطل لحم بقري مفروم قليل الدهن

10 أونصات من مرق اللحم البقري المكثف مقسمة

1 كوب بقسماط

1 بيضة كبيرة

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملاعق كبيرة كاتشب

2 ملاعق صغيرة صلصة رسيستيرشاير

1 ملعقة كبيرة دقيق متعدد الاستعمالات

1 ملعقة صغيرة خردل جاف

نصف كوب ماء

طريقة التحضير:

في مقلاة كبيرة تذوب كمية من الزبدة. يُضاف البصل المقطع ويُطهى مع التحريك من حين لآخر على نار متوسطة حتى يصبح طرياً، حوالي 4 دقائق . ثم يُضاف الفطر المقطّع ويُطهى حتى يمتص السائل.

أثناء طهي الفطر ، يعجن اللحم المفروم مع نصف كوب من مرق اللحم وفتات خبز البانكو والبيض ومسحوق الثوم والفلفل الأسود في وعاء كبير. تخلط جيداً وتشكل إلى 6 قطع على شكل برغر أو كفتة ، بسمك حوالي 2 سم .

في وعاء صغير آخر ، يخلط ما تبقى من مرق اللحم ، الكاتشب ، صلصة ورشيسترشاير ، الدقيق ، مسحوق الخردل ، والماء .

يرفع الفطر والبصل من المقلاة. وتوضع شرائح اللحم في المقلاة وتحمر لمدة دقيقتين على كل جانب .

نضع الفطر المطبوخ والبصل فوق قطع اللحم، ويُسكب مزيج المرق فوقها ويغطي المقلاة. يترك لينضج لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج اللحم .