البوابة - كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر سريعة وسهلة وهي أحد وصفات طعام المفضلة لدينا ، ويمكنك طهيها في مقلاة واحدة فقط!
كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر
المكونات:
2 ملاعق كبيرة زبدة مملحة
1 بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح رقيقة
1 ½ كوب فطر مقطع رقيق
1 رطل لحم بقري مفروم قليل الدهن
10 أونصات من مرق اللحم البقري المكثف مقسمة
1 كوب بقسماط
1 بيضة كبيرة
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملاعق كبيرة كاتشب
2 ملاعق صغيرة صلصة رسيستيرشاير
1 ملعقة كبيرة دقيق متعدد الاستعمالات
1 ملعقة صغيرة خردل جاف
نصف كوب ماء
كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر
طريقة التحضير:
- في مقلاة كبيرة تذوب كمية من الزبدة. يُضاف البصل المقطع ويُطهى مع التحريك من حين لآخر على نار متوسطة حتى يصبح طرياً، حوالي 4 دقائق. ثم يُضاف الفطر المقطّع ويُطهى حتى يمتص السائل.
- أثناء طهي الفطر ، يعجن اللحم المفروم مع نصف كوب من مرق اللحم وفتات خبز البانكو والبيض ومسحوق الثوم والفلفل الأسود في وعاء كبير. تخلط جيداً وتشكل إلى 6 قطع على شكل برغر أو كفتة ، بسمك حوالي 2 سم.
- في وعاء صغير آخر ، يخلط ما تبقى من مرق اللحم ، الكاتشب ، صلصة ورشيسترشاير ، الدقيق ، مسحوق الخردل ، والماء.
- يرفع الفطر والبصل من المقلاة. وتوضع شرائح اللحم في المقلاة وتحمر لمدة دقيقتين على كل جانب.
- نضع الفطر المطبوخ والبصل فوق قطع اللحم، ويُسكب مزيج المرق فوقها ويغطي المقلاة. يترك لينضج لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج اللحم.
- تقدم مع البطاطا المهروسة.
كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر
ملاحظة:
- الفطر: يمكنك استخدام أي نوع من أنواع الفطر في هذه الوصفة. فطر البورتوبيلو أو الكريميني أو الفطر الأبيض جميعها تعمل بشكل جيد. يمكن استبدال الفطر ببصل إضافي إذا كنت تفضل ذلك.
- فطائر اللحم البقري: يمكن استبدال شرائح لحم سالزبوري بقطع الهامبرغر المجمدة. يُطهى اللحم البقري إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 160 درجة فهرنهايت.
- بدائل المرق: يمكن استخدام ملعقة صغيرة من خردل ديجون بدلاً من الخردل الجاف.
- التوابل: هذه الوصفة قليلة التوابل حيث أن المرق المكثف يحتوي على ملح كافٍ. يمكنك إضافة الملح والفلفل حسب الرغبة. يمكن إضافة أعشاب إضافية إذا رغبت في ذلك.
- التخزين: قم بتخزين البقايا في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى 4 أيام.
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