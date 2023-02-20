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كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

تاريخ النشر: 20 شباط / فبراير 2023 - 03:00
كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر
كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر

البوابة - كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر سريعة وسهلة وهي أحد وصفات طعام المفضلة لدينا ، ويمكنك طهيها في مقلاة واحدة فقط!

كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر

كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر

المكونات:

2 ملاعق كبيرة زبدة مملحة

1 بصلة متوسطة مقطعة إلى شرائح رقيقة

1 ½ كوب فطر مقطع رقيق

1 رطل لحم بقري مفروم قليل الدهن

10 أونصات من مرق اللحم البقري المكثف مقسمة

1 كوب بقسماط

1 بيضة كبيرة

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

2 ملاعق كبيرة كاتشب

2 ملاعق صغيرة صلصة رسيستيرشاير

1 ملعقة كبيرة دقيق متعدد الاستعمالات

1 ملعقة صغيرة خردل جاف

نصف كوب ماء

كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر

طريقة التحضير:

  1. في مقلاة كبيرة تذوب كمية من الزبدة. يُضاف البصل المقطع ويُطهى مع التحريك من حين لآخر على نار متوسطة حتى يصبح طرياً، حوالي 4 دقائق. ثم يُضاف الفطر المقطّع ويُطهى حتى يمتص السائل.
  2. أثناء طهي الفطر ، يعجن اللحم المفروم مع نصف كوب من مرق اللحم وفتات خبز البانكو والبيض ومسحوق الثوم والفلفل الأسود في وعاء كبير. تخلط جيداً وتشكل إلى 6 قطع على شكل برغر أو كفتة ، بسمك حوالي 2 سم.
  3. في وعاء صغير آخر ، يخلط ما تبقى من مرق اللحم ، الكاتشب ، صلصة ورشيسترشاير ، الدقيق ، مسحوق الخردل ، والماء.
  4. يرفع الفطر والبصل من المقلاة. وتوضع شرائح اللحم في المقلاة وتحمر لمدة دقيقتين على كل جانب.
  5. نضع الفطر المطبوخ والبصل فوق قطع اللحم، ويُسكب مزيج المرق فوقها ويغطي المقلاة. يترك لينضج لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج اللحم.
  6. تقدم مع البطاطا المهروسة.

كفتة سالزبوري بصلصة البصل و الفطر

ملاحظة:

  • الفطر: يمكنك استخدام أي نوع من أنواع الفطر في هذه الوصفة. فطر البورتوبيلو أو الكريميني أو الفطر الأبيض جميعها تعمل بشكل جيد. يمكن استبدال الفطر ببصل إضافي إذا كنت تفضل ذلك.
  • فطائر اللحم البقري: يمكن استبدال شرائح لحم سالزبوري بقطع الهامبرغر المجمدة. يُطهى اللحم البقري إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 160 درجة فهرنهايت.
  • بدائل المرق: يمكن استخدام ملعقة صغيرة من خردل ديجون بدلاً من الخردل الجاف.
  • التوابل: هذه الوصفة قليلة التوابل حيث أن المرق المكثف يحتوي على ملح كافٍ. يمكنك إضافة الملح والفلفل حسب الرغبة. يمكن إضافة أعشاب إضافية إذا رغبت في ذلك.
  • التخزين: قم بتخزين البقايا في وعاء محكم في الثلاجة لمدة تصل إلى 4 أيام.

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