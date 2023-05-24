كلارنس دبل.. السيروم الأكثر شهرة من كلارنس

بتركيبة واسعة وكبيرة من المركبات والمستخلصات الطبيعية والنباتية (بواقع 23 مركب طبيعي بنسبة تسعين بالمئة من خلاصة أو تركيبة المنتج بشكل كامل من المواد الطبيعية)يقوم هذا المنتج على فائدة أساسية وهي احتوائه على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب والمواد التي تحمي أنسجة وخلايا البشرة من العوامل والمؤثرات والملوثات الخارجية التي تسرع من عملية شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن أما ما تبقى من نسبة المركبات الطبيعية التي يحتوي عليها هذا المنتج فهي عبارة عن مرطبات ومواد تعمل على ترميم البشرة وتحفز خلق الكولاجين في طبقات البشرة العميقة.

ماذا تفيد تركيبة كلارنس دوبل سيروم؟

أهم ما يمكن أن يقدمه دوبل سيرم من كلارنس هو الحماية، بحيث ما إذا فرضنا أن القيام باستخدام هذا المنتج يوميا بانتظام ضمن روتينك اليومي للعناية بالبشرة ابتداء من عمر 25 إلى 30 سنة فسيضمن لك دبل سيرم من كلارنس تأخر ملحوظ في ظهور الخطوط التعبيرية والتجاعيد مقارنة مع أخريات لم يستخدمن هذا المنتج لكن هل يعمل هذا المنتج على معالجة التجاعيد والخطوط التعبيرية وعلامات التقدم بالبشرة؟ لا، فإن هذا المنتج منتج حماية وليس منتج علاج.

هل يعمل كلارنس دبل سيروم على تبييض أو تفتيح البشرة؟

نظرا لاحتوائه على جرعة عالية ومعززة من كل من: فيتامين سي، الهايلورنيك أسيد ومستخلص الجوجوبا الطبيعي، فإن هذا المنتج يعمل على علاج كل من: اسمرار أو عدم توحد في لون البشرة وظهور الكلف البسيط. فهو منتج سحري يعيد النضارة والإضاءة المشرقة الطبيعية النابعة من قلب البشرة. فهو السيروم المثالي الذي يعيد النضارة والمظهر الصحي للبشرة.

هل يعمل هذا السيروم على جميع أنواع البشرة؟

بالطبع فالكم الهائل من المستخلصات الطبيعية التي يحتوي عليها هذا المنتج وعدم احتواءئه على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية وملمسه الخفيف الغير مزعج فيعتبر هذا المنتج مثالي لكل من البشرة الدهنية والبشرة المختلطة والعادية أيضا.

كيفية تطبيق هذا السيروم

بعد تنظيف البشرة وإزالة الماكياج من البشرة نقزم بتجفيف البشرة ومن ثم أخذ ثلاثة بخات من السيروم ومن ثم نقوم بتدفئته في راحتي اليدين ومن ثم نقوم بتطبيقه على الوجه بطريقة الضغط. ونقوم بتطبيق عملية الضغط لمدة دقيقتين تقريبا. ويفضل تطبيق هذا الروتين بشكل يومي بواقع مرتين في الصبح والمساء.