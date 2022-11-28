تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني الإماراتي الـ51 هذا العام، والذي يوافق 2 من ديسمبر ويستمر حتى 12 ديسمبر، وهي مناسبة خاصة جداً لدى كل مواطن، حيث تشهد دولة الإمارات احتفالات عديدة خلال فترة اليوم الوطني الإماراتي 51.

وتتضمن طرق الاحتفال بـ اليوم الوطني الإماراتي 51 الكثير من الأنشطة منها اكتشاف أماكن جديدة في جميع أنحاء الدولة، وزيارة المناطق والوجهات السياحية، أداء النشيد الوطني لدولة الإمارات، بالإضافة إلى المشاركة بصور لمواقع مختلفة في الدولة، تمثل ذكرى خاصة بالنسبة لهم، علاوة على المشاركة في الاحتفالات التي تسبق اليوم الوطني مع أصدقائهم وعائلاتهم.

رسائل تهنئة باليوم الوطني الاماراتي

بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي كل عام والإمارات الحبيبة بألف خير.

في اليوم الوطني لدولة الإمارات يقف الحاضر، مزهورًا بهذا الانتقاء الرباني الرهيب.

كرم الله الشعب بقائدٍ فريدٍ في حكمته, ومميزٌ في عطائه، كبيرٌ بحبه.

صار الحب يسمى باسم زايد الحب، زايد الخير، زايد العطاء، رحمه الله، زايد يعيش في قلوبنا إلى الأبد، زايد يبقى في كل شبر من أرض الوطن.

أتى عهد من يحمل العبأ عن زايد ويسير بنهجه وعطائه عهد الشيخ.

من أجمل رسائل تهنئة باليوم الوطني الاماراتي 51، أتقدم بأسمى آيات التهاني، والتبريكات إلى شعب الإمارات، وجميع المقيمين على هذه الأرض بمناسبة اليوم الوطني.

نسأل الله العلي العظيم، أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والرخاء في ظل حكامنا الكرام، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.

تهنئة من القلب لكل مواطن إماراتي يحب شعبة وقادته بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.

لندعو الله جميعًا أن يزيد السلام والازدهار في الإمارات، بمناسبة يومها الوطني.

اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو اليوم الذي ينبغي على جميع مواطني الدولة أن يتعهدوا فيه بجعل دولتهم فخورة.

لنجعل بلدنا تفخر بنا دائمًا من خلال العمل الجاد والتفاني والالتزام.

في اليوم الوطني لدولة الإمارات دعونا نتذكر كل التضحيات التي منحتنا هذه الحرية.

حان الوقت لكي ننهض وأن نساهم في تقدم بلدنا وححمايته من جميع أنواع المخاطر.

اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة هو اليوم الذي اكتسبنا فيه حرية التحدث وممارسة عقيدتنا دون أي نوع من الخوف.

ليس يوم احتفال فقط، وإنما هو مساحة لتلاقي الفرح بالفرح، وتواصل جبل بجبل، وماضٍ بمستقبل، اللهم احفظ الامارات.

كلمات حب عن اليوم الوطني الإماراتي 51

كل عام والإمارات العزيزة بعيدها تحتفل، ويزداد فخرها بالتقدم والنماء والسلام.

بكل شموخ وعزة نهنأ دولة الإمارات لقدوم عيدها الوطني المجيد.

عشتِ يا إمارات دوماً كريمة،محبة، عاشت رايتك عالية.

بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي 51، يا أجمل البلدان، يا أم لكل عربي بوركتِ وأدام الله عزك.

كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف ألف خير وسلام وحب.

آدام الله على أرضك السلام، وزادك محبة يا كريمة الأصل يا دولة الإسلام.

عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي

من أجمل عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي ، بكل شموخ ينتظر العرب يوم الكرامة يوم الفخر والعزة، اليوم الوطني للإمارات هو فخر لكل عربي.

كل التهاني والأماني والمحبة الخالصة، لدولة الإمارات العربية المتحدة، لقدوم عيدها الكبير الضخم.

كل العرب بالإمارات يفخر، فهي المثال الذي به الغرب يحتذي.

شكراً يا وطني الغالي الإمارات، يا من أهديتني السلام والمحبة.

أرفع رايتك يا وطن عالياً، غنوا لوطنكم يا شباب وقولوا النشيد" عيشي بلادي عاش اتحاد غماراتنا عشت لشعب دينه الإسلام هديه القرآن، حصنتك باسم الله يا وطن، بلادي بلادي بلادي بلادي".

عاشت الإمارات عالية الرايات، عاش شعبها وملكها كرماء.

من عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي ، بلادي سطري المجد تسطيراً، بلادي أرفعي رايتك ولا تبالي.

علمتني بلادي العزة والكرامة والحب والسلام، هذه من عبارات تهنئة عن اليوم الوطني الإماراتي .

في بلادنا كل شيء عظيم، في بلادنا شريعتنا القرآن الكريم.

كلمة عن اليوم الوطني الإماراتي 51

عبارات اليوم الوطني الإماراتي 2022