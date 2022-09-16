هل تأملت يوم الجمعة؟ يوم الجمعة هو يوم البركة والإيمان، يوم الجمعة هو يوم تستجاب فيه الدعوات، وفيه نور نستزيد به لأسبوع قادم، يوم الجمعة هو عيد المسلمين في كل أسبوع، يوم الجمعة يوم مبارك يجتمع فيه المسلمون بأجمل ثيابهم في صلاة جماعية هي واجبة عليهم، وتجتمع فيه العائلة كلها بعيداً عن مشاغلها.

كلام حلو عن يوم الجمعة

جمعة مباركة Jummah Mubarak على الجميع.

جمعة عامرة بذكر الله.

جمعة مباركة Jummah Mubarak تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

من أجمل الكلام في يوم الجمعة، في يوم الجمعة وعدتَ عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لقلب قريب لقلبي اللهم ارزقه ما يريد، وارزق قلبه ما يريد، واجعله لك كما تريد، اللهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب، آمين.

يا مَن أرجو له كلّ خير وأحبه في الله لا غير، اللهم أبعد عنه كلّ شر، وأسعده مدى الدهر، ويسّر وسهّل له كلّ أمر، واغفر له ولوالديه يوم الحشر، وبارك اللهمّ جمعته وسائر أيامه.

ليلة الخميس تُرفَع الأعمال إلى الله، ويوم الجمعة تُرفَع الدعوات الصادقة إلى الله، فاجعل لك ولأحبابك نصيب من تلك الدعوات.

نوّر الله لك بكل آية من سورة الكهف طريقاً كانت قد أغلقته أقدار الحياة، وجعلَ بكل حرف تقرؤه زاداً إيمانياً لك لأسبوع قادم وذا أثر عميق في النفس بعيد المدى.

كل جمعة وقلوبنا بحب الله أنقى، وكل جمعة وروحنا بذكر الله أبقى، وكل جمعة وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، وكل جمعة وعلاقتنا بأحبائنا بماء المودة تُسقَى.

اللهم اجعلنا نمشي في روضك، وندرج على حبك، ونحيا على ذكرك، ونستقيم على قرآنك، ونموت على شهادتك، اللهمّ بارك لنا ولوالدينا في جمعتك وارحمنا يا أرحم الراحمين برحمتك، جمعة مباركة Jummah Mubarak.

بارك الله لك الجمعة وطيب السمعة، وأغدق عليك النعمة، وأصلح لك الباطنة، وهداك طريق الجنة، وشفعك برسول الأمة، فصلّ وسلّم على شفيع الأمة، جمعة مباركة.

كلمات يوم الجمعة للاصدقاء المقربين

كل جمعة وأنتم الأغلى.

كلمات يوم الجمعة للاصدقاء، في يوم الجمعة أتمنى لك يا صديقي الغالي، أن يرزقك الله كل ما تتمنى، وأن يكون قلبك مليئاً بالفرح والسعادة وكل جمعة وأنت بخير.

كلمات يوم الجمعة للاصدقاء المقربين، يوم جمعه مبارك عليكم يا أصدقائي الأعزاء، أذكركم أن فيه ساعة لا ترد فيها الدعاء، فاحرصوا على استغلالها عسى أن يرفع الله عنا الهموم.

احرصوا على استغلال يوم الجمعة وذلك بالدعاء، لأنها فرصة لا تعوض، فإن الله تعالى سميع مجيب الدعوات، طابت جمعتكم.

أسأل الله تعالى في يوم الجمعة أن يرزقكم قلبًا صافيًا، وأن يثبت قلوبكم على طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، جمعة مباركة Jummah Mubarak.

من أجمل كلمات يوم الجمعة، يوم الجمعة يعتبر فرصة عظيمة لا تعوض، يستطيع أن يستغلها كل من يعلم بقيمتها، فاحرصوا فيها على رضا الله عز وجل، جمعتكم طاعة.

مسجات يوم الجمعة

عبارات عن يوم الجمعة