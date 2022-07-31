كلمات تهنئة بالعام الهجري الجديد لتبادلها مع الأهل والأصدقاء والزملاء في العمل،فيحرص الكثيرون على إرسال التهاني في العام الهجري الجديد 1444، وبالإضافة إلى ترديد دعاء العام الهجري الجديد والطاعات والعبادات وصوم يومي تاسوعاء وعاشوراء، وذلك استبشاراً بأن يكون هذا العام عام مليئ بالأمان والخيرات والفرج واستجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات.

كلمات تهنئة بالعام الهجري الجديد

تهنئة رسمية بالعام الهجري الجديد، كل عام وانتم بألف خير.

تهنئة بالعام الهجري الجديد، عام هجري سعيد.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، جعله الله عامًا سعيدًا مليئًا بالبشارات السارة والأمنيات المحققة.

إنه عام هجري جديد، إنها سنة أخرى تمر على الهجرة النبوية العظيمة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ربِّي اجعل هذه السنة مليئة بالحب والود والسلام.

في هذه السنة المباركة، نقول: الحمد لله رب العالمين الذي شاء لنا أن نبلغ هذا العام الهجري الجديد بأحسن حال، ربنا بارك لنا في هذه السنة وارحمنا بها برحمتك يا كريم، اللهم نسألك الخير والرحمة والمغفرة.

أبارك وأهنئ لأصدقائي جميعًا قدوم العام الهجري الجديد سائلًا المولى عز وجل لهم السعادة في هذا العام والفرح والسرور والرحمة والمغفرة.

إنَّه عام هجري يطل علينا بكل ما فيه من جمال وحزن وأسى وسعادة، أسأل الله رب العالمين لي ولكم جميعًا إخوتي المسلمين في كل أرجاء العالم سعادة لا مثيل لها، ورزقًا وفيرًا يكفينا، اللهمَّ اجعلنا من المغفور لهم في هذه السنة يا كريم.

أصدقائي الغاليين من كل بقاع الأرض، كل عام وأنتم بخير في ذكرى الهجرة العظيمة التي قام بها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، محققًا الأمر الإلهي، ومكملًا طريق الدعوة إلى الله تعالى، لتكون هذه الهجرة عتبة وبداية لوصول الإسلام إلى العالم بأسره.

بكثير من الشوق والحب، وبحروف معطرة بالأمل، أبعث إليكم معشر المسلمين جميعًا برسالة تهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية المباركة لعام 1444 وأسأل الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية، وأسأله لكم سنة خير ورحمة ومغفرة.

بطاقات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444

تهنئة بالعام الهجري الجديد تويتر

تهنئة بالعام الهجري الجديد، باقة مقدمة من قلبي لكم وأتمنى من الله بهذه المناسبة أن يحفظكم كنتم، ولا زلتم خير ناس وحفظكم الله من الوسواس الخناس.

حفنة من السعادة مقدمة من الله، ويجعلها لكم كالعادة لا تفارقكم، وتملئ أيامكم كلها فأنتم قلوب صافية وهَّادة.

رزقاً من الله تعالى لأُناسٍ في قلبي هم الأغلى وبين عروقي هم الأعلى واحفظهم من حبي لهم بين النبضة والنبضة.

تهنئة بالعام الهجري الجديد، يا من تكن محبتنا بين الضلوع يامن لربه يسعى في خشوع أتمنى لكم سنة جديدة ملؤها السعيدة ودون دموع.

إلى من ركع، وصلى طيلة العام إلى من خشع لربه، وقام وصام أهنئكم بقدوم السنة الجديدة، وأتمنى أن تكون الجنة داركم وتكونوا بأعلى مقام.

دعاء العام الهجري الجديد

اللهم يا دافع البليات، ويا كاشف الكربات، ويا غافر الزلات، ويا مقيل العثرات، أقل في هذا العام الجديد عثراتنا، وارحم زلاتنا، واكشف كرباتنا، وكفر عنا سيئاتنا، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْفَعْنِي.

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكِ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكِ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بكِ أَنْ أُرَدَّ إلِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

اللهم في عامنا الجديد نسألك حفظ بلادنا وسلامة أنفسنا وأبنائنا وشفاءً لمرضانا ورحمة لموتانا وسعة في أرزاقنا وفرجا لهمومنا وأحزاننا وفرحا لقلوبنا.

اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله.

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ، أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشُهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يَولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ؛ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.. يا رب العالمين.

اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ الدَّعَوَاتِ، يَا مُقِيلَ العَثَرَاتِ، يَاقَاضِيَ الحَاجَاتِ، يَا كَاشِفَ الكَرُبَاتِ، يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ، وَيَا غَافِرَ الزَّلاَّتِ، اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، الأحْيَاءِ مِنْهُم وَالأمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا.

اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ.

عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1444