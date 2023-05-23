أيام قليلة وتحتفل العائلة الهاشمية الأردنية بحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدلله الثاني على الآنسة السعودية رجوة آل سيف على في الأول من حزيران/يونيو من عام 2023م، الموافق للثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هـ، وفيما يلي أجمل كلمات تهنئة للملكة رانيا العبدالله بمناسبة حفل زفاف ابنها ولي العهد:

كلمات تهنئة للملكة رانيا العبدالله بمناسبة حفل زفاف ابنها ولي العهد

ألف مبروك الزواج لابنك الغالي الأمير الحسين.

سرباً من الطيور يحلقُ في هامات السماء مُنشداً أحلى المباركات لابنك العريس ولي العهد بمناسبة الزواج، ألف مبروك الزفاف وربي يسعدك ويوفقك ويزيدك فرحا وهناء.

تُغني الأفراح وتنشدُ الكلمات والعبارات أحلى أهازيج التهاني لابنك الغالي بمناسبة الزواج المُبارك، عسى الرحمن يجعله زواج الدهر وبداية الفرح في حياتك ابني الغالي.

في ليلة بهيجة تعطرت أجواؤها بنفحات المسك والعود وازدانت بفرحة المهنئين وصلة رحم ووفاء، ‏نبارك زواج ابنك العزيز الغالي وقرّة عيني وندعو له بالزواج المبارك والتوفيق والسعادة، ألف الف مبروك.

يا سحائب الفرح زوري ابني العريس وهنية وباركي لهُ بأمطار الهناء والفرح والسعادة وقولي له، مبروك الزواج لابنك البكر على رجوة والله يسعدكم ويألف بين قلوبكم.

ابنك الغالي كبر وصار أجمل عريس، ربي يسعدك ويرزقك الذرية الصالحة، وألف ألف مبروك.

اسأل الله أن يبارك زواج ابنك وحبيبك بمناسبة فافه على السعودية رجوة، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع الله بينهما في كل خير نزف إليك يا أم العريس أجمل البركات وأجمل الأمنيات الطبيبات ألف ألف مبروك للعروسين.

مبروك للعروسين "حسين ورجوة" مع تمناني لهما أن تعيشا الحياة الزوجية بكل سعادة وبركة، ألف مبروك لابنك الغالي.

مبروك لابنك العريس، وأسأل الله لكما دوام السعادة والفرح والحب والمودة، ألف ألف مبروك يا قُرّة عيني ومُهجة قلبي الزفاف.

يا عرس طوق العروسين بالحب والسعادة، مبروك لابنك العريس وأسأل الله أن يرعاكم ويسعدكم ويوفقكم ويجعل كل أيامكم أفراح .

بحثت عن عبارات التهنئة بالزواج لابنك فلم أجد إلى الدعاء له بالتوفيق، من قلبي أقول ألف ألف مبروك الزواج.

اليوم هو أجمل الأيام، يوم زفاف ابنك "حسين" على صاحبة الصون والعفاف "رجوة" ألف مليون مبروك وحياة زوجية مليئة بالحب والتفاهم والسلام.

عبارات بمناسبة زواج ابني