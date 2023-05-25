كلمة عن عيد الاستقلال طويلة هذا ما سيتم تناوله في هذا المقال، تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من أهم دول الشرق الأوسط فهي تقع في جنوب غرب آسيا، وتقع ضمن الدول العربية لبلاد الشام في قارة آسيا، حيث تحدها من الغرب فلسطين ومن الشرق العراق، ومن الشمال الجمهورية العربية السورية، ومن جنوب شرق السعودية وتشارك الأردن مع مصر في البحر الأحمر.

كلمة عن عيد الاستقلال طويلة

حب الوطن أقوى من كل منطق.

وطني الغالي، أيها الوطن الحاضن للماضي والحاضر، يا من أحببته منذ الصغر، وأنت من تغنى به العشاق، وأطربهم ليلك في السهر، أنت كأنشودة الحياة، وأنت كبسمة العمر.

كل عام ووطنا الغالي الحبيب بألف خير.

وطني الحبيب الغالي، ذلك الحب الذي لا يتوقف، وذلك العطاء الذي لا ينضب، أيها الوطن المترامي الأطراف، أيها الوطن المستوطن في القلوب، أنت فقط من يبقى حبه، وأنت فقط من نحب.

تزورنا فرحة مناسبة الاستقلال في كلّ عام لتقوم بتذكيرنا بتلك المناسبة العظيمة، وبأمانة الأجداد التي استودعوها لدينا، فاللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف، واكتب لبلادنا الخير في كلّ خطوة.

إنّ تخليد ذكرى الاستقلال يعد مناسبة وطنية، لاستلهام ما تنطوي عليه من قيم سامية وغايات نبيلة، كخدمة للوطن وإعلاء مكانته وصيانة وحدته، والمحافظة على هويته ومقوماته، والدفاع عن مقدساته وتعزيز نهضته.

في هذه الذكرى الـ 77 يجب علينا جميعًا السعي الحثيث للمحافظة على هذا الوطن الحبيب إلى قلوبنا، فنصون العيش المشترك بين جميع أبنائه بمختلف طوائفهم، ونغلب الانتماء الوطني لدينا، ونجعله فوق كل اعتبار أو انتماء آخر.

أجمل كلمة عن عيد الاستقلال طويلة 77، بزغت شمس الحرية، فحق لنا أن نفرح، ونحتفل في هذا اليوم الوضاء البهي ونفاخر بذلك الدنيا.

مع فرحة عيد الاستقلال الأردني تتراقص القلوب حُبًا في تلك البلاد التي استردّت استقلالها بعد سنوات الأسر، فكانت ولا تزال شعلة من أضواء الحريّة، وتاجًا من تيجان المجد التي نعتزُّ بها.

عبارات عن عيد الاستقلال الأردني