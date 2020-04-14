كل ما تريد معرفته عن "أكياس الشوكولاتة "

كيس الشوكولاتة هو كيس يحتوي على دم قديم (دم الدورة الشهرية العادي)، وسُمي بكيس الشوكولاتة، لأن لونه يكون بنيًّا داكنًا مثل الشوكولاتة، ويوجد هذا الكيس على سطح المبيض أو القناة الرحمية (قناة فالوب) أو أي عضو موجود بمنطقة الحوض، مثل المثانة أو القولون.

وأكياس الشوكولاتة مكونة من خلايا بطانة الرحم نفسها، وتتأثر بمستوى هرموني الأستروجين والبروجيسترون، تمامًا مثلما تتأثر بطانة الرحم كل شهر مع نزول الدورة الشهرية، لذا تعد أكياس الشوكولاتة أحد أعراض مرض بطانة الرحم المهاجرة.

أسباب أكياس الشوكولاتة:

تتكون أكياس الشوكولاتة مع كل دورة شهرية، ولا توجد أكياس شوكولاتة داخل الرحم، لأن الدم يخرج أولًا بأول في أثناء الحيض، أما أجزاء بطانة الرحم المهاجرة والمستقرة فوق سطح المبيض أو قناة فالوب، فإنها لا تستطيع النزول بشكل طبيعي مع دم الحيض، فتتحوصل وتتكون أكياس تحوي دم الدورة القديم.

وتصيب أكياس الشوكولاتة من هم في عمر 20-40 سنة بنسبة أكبر، ولكن هذا لا يمنع من الإصابة بها في أي مرحلة عمرية أخرى، ولا يوجد سبب واضح وقاطع لبطانة الرحم المهاجرة، ولكن هناك عدة أسباب يزداد معها الإصابة بمرض بطانة الرحم المهاجرة وأكياس الشوكولاتة، وهي:

1- أسباب جينية وراثية:

فإذا كانت هناك في أسرتك من الدرجة الأولى من تعاني من بطانة الرحم المهاجرة، فإن فرصة إصابتك بالمرض تزداد بالطبع.

2- خروج دم الحيض في الاتجاه المعاكس:

فبدلًا من نزوله عبر عنق الرحم إلى المهبل، يرتد ويخرج إلى الحوض عبر القناة الرحمية، وهذه إحدى النظريات في تفسير بطانة الرحم المهاجرة.

3- خلل في جهاز المناعة:

بعض الأطباء يعتقدون أن بطانة الرحم المهاجرة تحدث بسبب مرض في جهاز المناعة، الذي يؤدي إلى هجرة خلايا بطانة الرحم إلى سطح المبيض وقناة فالوب.

أعراض أكياس الشوكولاتة على المبيض:

تختلف الأعراض دائمًا من سيدة لأخرى، ولا توجد علاقة مباشرة بين حجم كيس الشوكولاتة وزيادة الأعراض، فقد يكون كيس الشوكولاتة صغيرًا وتعاني السيدة من أعراض شديدة، والعكس صحيح.

- آلام شديدة خلال الدورة الشهرية: أهم شكوى لدى السيدة التي تعاني من أكياس الشوكولاتة، الشعور بآلام شديدة خلال الدورة الشهرية.

- آلام في الحوض في غير الدورة الشهرية: تشكو كثير من السيدات من آلام متقطعة في الحوض تشبه آلام الدورة الشهرية.

- نزول دم الدورة الشهرية بغزارة: ستلاحظين استخدامك فوطًا صحية كثيرة خلال اليوم الواحد، أو استمرار الدورة الشهرية لأكثر من 7 أيام.

- آلام شديدة في أثناء العلاقة الحميمة: تشكو السيدة المصابة بأكياس الشوكولاتة من آلام خلال ممارسة العلاقة الحميمة.

- تأخر الحمل: يتم تشخيص أكياس الشوكولاتة في أثناء زيارة طبيب النساء لعلاج تأخر الحمل، إذ تعد أكياس الشوكولاتة أحد أسباب تأخر الإنجاب عند النساء، وفي أحيان قليلة تسبب العقم.

ولا يستطيع الطبيب تشخيص أكياس الشوكولاتة بمعرفة شكواك فقط، يلزمه عمل أشعة سونار ليتأكد من وجود أكياس على المبيض وفي منطقة الحوض. والسونار لن يخبره بنوع الأكياس، وقد يلجأ لأخذ عينة من الكيس عن طريق منظار البطن والحوض.

الفرق بين أعراض أكياس الشوكولاتة وتكيس المبيض:

تتشابه أعراض أكياس الشوكولاتة مع أعراض تكيس المبيضين من حيث آلام الدورة الشهرية الشديدة وتأخر الحمل، والفاصل في ذلك هو أخذ عينة من الكيس وتحليل خلاياه تحت الميكروسكوب.

الفرق بين الكيس الدموي وكيس الشوكولاتة:

- الكيس الدموي: هو كيس يتكون فوق سطح المبيض من خلايا المبيض نفسه، ويحتوي على دم أحمر حديث، وأسبابه غير معلومة، وكثيرًا ما يختفي دون تدخل، وأحيانًا يكون كبيرًا وينفجر داخل البطن، ويحتاج للذهاب إلى المستشفى والتدخل الجراحي العاجل.

- أكياس الشوكولاتة (بطانة الرحم المهاجرة): هي أكياس تتكون فوق سطح المبيض أو القناة الرحمية أو أي عضو آخر بالحوض، وتحتوي على دم الدورة الشهرية القديم بني اللون، الذي لا يستطيع أن يخرج مع دم الدورة الشهرية بالطريقة الطبيعية عبر المهبل.

علاج أكياس الشوكولاتة:

- المسكنات: مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لعلاج الآلام الشديدة المصاحبة للدورة الشهرية.

- حبوب منع الحمل: حيث تهدئ وتسكن بطانة الرحم، وتقلل من أعراض أكياس الشوكولاتة.

- الجراحة: باستئصال أكياس الشوكولاتة من المبيض وقناة فالوب وأي عضو في الحوض مصاب بها.

هل أكياس الشوكولاتة تسبب السرطان؟

لا يوجد أي دليل علمي أو دراسات طبية تثبت زيادة نسبة حدوث السرطان للسيدات المصابات بأكياس الشوكولاتة أو بطانة الرحم المهاجرة.

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