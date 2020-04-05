4 طرق للتخلص من كآبة فترات انقطاع الطمث

انقطاع الطمث ببساطة هو عبارة عن نهاية سنوات الإنجاب للمرأة. ويأتي في الأربعينيات أو الخمسينيات تقريبا من العمر. في هذا التوقيت يخضع الجسد لتغييرات كبيرة ويمر ببعض المشاكل الصحية.

تقرير نشرته مجلة soundhealth يأخذ بيد المُقبلات على هذه الفترة المهمة من حياتهن، ويقدم نصائح لكيفية التعامل مع هذه الحالة.

يقول التقرير إن العديد من الأعراض التي تصاحب فترة انقطاع الطمث والتي تتمثل في: السخونة المفاجئة، قشعريرة، تغيُر المزاج، تعرق ليلي، جفاف المهبل، الأرق، جفاف الجلد، تساقط الشعر، بطء التمثيل الغذائي وزيادة الوزن، ويبدو أن كل هذه الأمور بسبب انخفاض إنتاج هرموني الاستروجين البروجسترون بشكل ملحوظ.

ويشير التقرير أنه من خلال اتباع بعض النصائح، ستستمع النساء بانتقال سلس في هذه الفترة. كما سيتمكنِّ من التعامل بسهولة مع هذه التغيرات والمشاكل:

1- إضافة منتجات الألبان إلى نظامِك الغذائي

تمُد منتجات الألبان الجسم بالكالسيوم، الذي يعد العامل الأساسي في بناء وتقوية العظام، كما أن أهميته تتضاعف بالنسبة للنساء اللاتي يعانين من "انقطاع الطمث، حيث ينخفض لديهن إنتاج الاستروجين بشكل ملحوظ خلال هذا الوقت. وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

2- تناول الفواكه والخضروات

إضافة الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، التي تضم الفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف، إلى نظامك الغذائي في هذا التوقيت؛ يساعدك في الحفاظ على الوزن، بالإضافة إلى وقايتك بشكل كبير.

3- اجعلي نفسك في حالة رطوبة دائمة

في التوقيت الذي يُطلق عليه في العادة "سن اليأس"، يمر جسد النساء بتغيرات مثل جفاف الجلد والمهبل بسبب انخفاض مستويات الاستروجين. لذا؛ يحتاج الجسم إلى أن يبقى رطباً. وذلك عبر تناول ما لا يقل عن 8 إلى 10 أكواب من الماء كل يوم.

​4- تناول المزيد من الحبوب الكاملة

الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي. كما أن تناولها يُحسن المزاج، ويعمل على تخفيض مستوى التوتر. لذا أضيفي المزيد من الحبوب الكاملة مثل الشعير والكينوا ودقيق الشوفان والأرز البني إلى نظامك الغذائي.

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