أسباب وعلاج متلازمة الدورة الشهرية

متلازمة الدورة الشهرية هي مجموعة من الأعراض السلبية الجسدية والعاطفية المزعجة التي تعاني منها المرأة قبل بداية الحيض بأسبوع أو أسبوعين وتتحسن عند بدء نزول الدم.

وحسب الدراسات العلمية التي أجريت في هذا الخصوص، تعاني 90%من النساء في سن الإنجاب من أعراض هذه المتلازمة وتتراوح الأعراض بين خفيفة ومتوسطة.

بينما يعاني 20-30 % من النساء من أعراض شديدة الألم قد تصل إلى أعراض مرضية خاصة من هن في العقد الاربعين من العمر وتميل هذه المتلازمة إلى الازدياد مع تقدم العمر واقترابنا من سن اليأس.

ما الذي يسبب متلازمة ما قبل الدورة الشهرية؟

تعزى هذه الأعراض إلى التبدلات الهرمونية المصاحبة والسابقة لفترة الحيض والتي ينتج عنها اختلال التوازن ما بين هرموني الإستروجين والبروجستيرون، وكلما كانت نسبة ارتفاع البروجستيرون أكبر كلما كانت هذه الأعراض أكثر بسبب الحساسية تجاه المستويات الطبيعية لهذا الهرمون خلال الدورة الشهرية.

أسباب متلازمة الدورة الشهرية:

لا يوجد سبب واضح لهذه التغيرات لكن حدوث التغيرات الهرمونية (ايستروجين و البروجيسترون) يعد جزء أساسياً من أسباب المتلازمة.

وقد ثبت مؤخرًا وجود علاقة بين أعراض ما قبل الدورة الشهرية وانخفاض مستوى السيروتونين (مادة كيمائية في المخ مسئولة عن التغيرات المزاجية).

وجود نقص في مستوى الإندورفين (المورفين الداخلي ما يؤدي إلى زيادة القابلية للألم بأنواع) .

أعراض متلازمة الدورة الشهرية النفسية العاطفية والجسدية:

النفسية العاطفية:

-تقلب الحالة المزاجية وهي أكثر الأعراض النفسية شيوعًا.

-الشعور بالحاجة إلى البكاء .

-الضيق والعصبية الشديدة.

-الشعور بالتوتر الشديد .

- قلة التركيز .

-الشعور بالنعاس في أغلب الأوقات.

-خلل في الشهية سواء بالزيادة أو النقص.

-العزلة عن الناس في بعض الأحيان .

الجسدية:

-الشعور بانتفاخ في منطقة البطن. الوهن والتعب الجسدي الشديد وهي أكثر الأعراض الجسدية شيوعا.

-الشعور بزيادة في الوزن (زيادة غير حقيقية سببها احتباس السوائل في جسمك(.

-تورم في اليدين أو القدمين أو منطقة الثدي .

-صداع مستمر .

-ظهور حب الشباب .

-أم في المفاصل أو العضلات.

-إسهال أو إمساك.

-الشعور بالتعب الدائم والوهن.

-القيء و الغثيان .

-زيادة في الشهية وخاصة للحلويات.

علاج متلازمة الدورة الشهرية:

الوقاية خير من العلاج لذلك ننصح بعمل بعض التغيرات على نمط حياتك:

أمثلة على بعض هذه التغيرات:

-تعديل طبيعة الأطعمة التي تتناوليها وإتباع أنظمة غذائية صحية.

-تقليل الملح في الطعام حتى نقلل من احتباس السوائل في الجسم.

-زيادة نسبة السيروتونين عن طريق تناول أطعمة غنية بالنشويات المركّبة مثل الخبز الأسمر. والأرز الأسمر، المكرونة أو البطاطس المسلوقة أو المشوية.

-الإكثار من الفواكه والخضروات حتى تتحسن حالة الإسهال أو الإمساك المصاحبة للمتلازمة.

- الإكثار من الأطعمة الغنية بالكالسيوم كاللبن والزبادي والجبن.

-التقليل من تناول الشاي والقهوة والمشروبات الغنية بالكافيين .

-إتباع أنظمة رياضية وتمارين يومية لجسمك.

-التقليل من الضغوط النفسية التي قد تزيد من التوتر والقلق وذلك في الأسبوع المتوقع حدوث الدورة الشهرية به.

-النوم لفترة كافية.

-ممارسة تمارين التنفس أو اليوغا لتخفيف الم الصداع والتوتر والقلق.

-استخدام المسكنات (مثل: البروفين، البنادول والسولبادين) للتخفيف من آلام البطن والصداع.

-استخدام الفيتامينات اللازمة لجسمك مثل الكالسيوم وأيضا الماغنيسيوم الذي يساعد على تخفيف ورم الثديين وانتفاخ البطن .

متى يجب البدء في العلاج؟

إذا لم تنجح الطرق السابقة في التخفيف من أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية أو كانت الأعراض في ازدياد ملحوظ قد يصف لك الطبيب بعضاً من:

- مضادات الإكتئاب: الخيار الأول لعلاج متلازمة ما قبل الدورة الشهرية الشديدة الأعراض.

- حبوب منع الحمل: يمكن أن تساعد في عملية تنظيم الهرمونات.

في غالبية الحالات لا تحتاج المرأة إلى علاج طبي وإنما تحتاج لدعم ومساندة من المحيطين بها وتحتاج هي أن تتقبل هذا الحدث مثل أي حدث طبيعي على أنه ضرورة للحياة.

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