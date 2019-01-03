تأثير خمول الغدة الدرقية على الدورة الشهرية

من أعراض خمول الغدة الدرقية نزيف شديد خلال الدورة الشهرية

يوجد في الجسم الإنسان من عدد من الغدد التي تنظم العمليات الهرمونية، والوظائف الأخرى للجسم ومن أهمّ هذه الغدد الغدة الدرقية، وتقع الغدة الدرقية أسفل الرقبة، وهي المسؤولة بشكل رئيسي عن عمليات الأيض في جسم الإنسان، إضافة إلى تنظيم عدد ضربات القلب، وقدرته على العمل بكفاءة، والغدة الدرقية معرّضة للإصابة بأمراض معينة كباقي أجزاء الجسم ومن هذه الأمراض: فرط النشاط، والخمول، ممّايؤدي بالطبع إلى حدوث مشكلات صحيّة عند المريض.

يعتبر قصور عمل الغدة الدرقية من أكثر الأمراض تأثيراً على تنظيم الدورة الشهرية عند الإناث ومن أعراضها:

- نزيف شديد خلال الدورة الشهرية.

- عدم انتظام الإباضة، وبالتالي عدم انتظام الدورة الشهرية.

- تشهد العديد من من النساء المصابات بالغدة الدرقية انقطاعا مبكّراً للدورة الشهرية. تحفيز هرمون الحليب، وبالتالي منع حدوث الإباضة.

- الإصابة بأمراض المبايض، كتكيّس المبايض

من أسباب خمول الغدة الدرقية:

- نقص عنصر اليود في جسم الإنسان.

- التعرّض المستمرّ للإشعاعات الضارّة.

- اضطرابات الغدة النخاميّة.

- الحمل.

- السمنة.

يساعد عمل الفحوصات الدورية، والمراجعة المستمرّة للطبيب على تشخيص أمراض الغدة الدرقية مبكراً، مما يخفف من حدّة الأعراض، والعمل على علاج المرض بأسرع وقت، ويتمّ علاج خمول الغدة الدرقية بطريقتين أساسييتن:

- علاج الثيروكسين، وهرمونات اصطناعية مماثلة لهرمونات الغدة الدرقيّة.

- الاستئصال الجراحيّ في حالات الأورام.

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