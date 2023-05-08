كل ما تريد معرفته عن سوق جارا

سوق جارار يفتتح أبوابه سنوياً في شهر مايو/ أيار حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر لموسمه السابع عشر، وهو سوق تراثي يقام كل يوم جمعة، يقع في شارع الرينبو في جبل عمان تحت رعاية الرئيس الفخري للجمعية الأمير علي بن الحسين وبالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى والعديد من المؤسسات والشركات المحلية التي تعني بالثقافة والاتصالات والإعلام، وقد بدأت نشاطات هذا السوق عام 2005.

متى يفتح سوق جارا؟

يفتتح سوق جارار أبوابه الشهر الجاري من شهر مايو/ أيار وينتهي في تشرين الأول/أكتوبر، ويتواجد في هذا اليوم أكثر من 5000 سائح و أكثر من 10000 زائر عربي وأردني.

أوقات الدوام في سوق جارا

أوقات الدوام لسوق جارا من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءاً.

نشاطات سوق جارا

يركز سوق جارا اهتمامه على جميع الفنون سواء اكسسوات، أشغال يدية، رسم، مأكولات، حلويات، ملابس، ومطاعم ونشاطات بسيطة للأطفال ومقاهى.

سمي سوق جارا بهذا الاسم؟

سمي سوق جارا بهذا الاسم وذلك من أجل ارجاع كل اللذين هجروا المنطقة ومن أجل الجيل الجديد في منطقة جبل عمان شارع الرينبو.

ما هي فكرة سوق جارا؟

وتنطوي فكرة سوق جارا على مجموعة من الطاولات المصفوفة إلى جانب بعضهما البعض، حيث يقوم بستئجارها أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، حيث يقومون بعرض أعمالهم ومشغولاتهم اليدوية بطريقة أنيقة لجذب أنظار المتسوقين.

رقم هاتف سوق جارا

+96264634760

عنوان سوق جارا

الاردن - عمان - جبل عمان - الدوار الأول - شارع الرينبو

بعض الصور عن سوق جارا