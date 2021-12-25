كل ما تريد معرفته عن قشور الأسنان قبل الحصول عليها

قشور الأسنان هي قشور رقيقة بلون الأسنان متصلة بالسطح الأمامي للأسنان لتحسين مظهرها وتعرف أيضًا باسم "الفينير"، وغالبًا ما تكون مصنوعة من الخزف أو مواد أخرى مركبة يتم ربطها بشكل دائم بأسنانك.

ويمكن استخدام قشور الأسنان لعلاج عدد من الحالات التجميلية المختلفة، بما في ذلك الأسنان المكسورة أو المتغيرة اللون أو الأصغر من المتوسط.

وفي الواقع، قد يحصل بعض الأشخاص على قشرة واحدة فقط في حالة كسر السن أو تقطيعه، لكن العديد منهم يحصلون على ما بين ستة إلى ثمانية قشور من أجل خلق ابتسامة متساوية ومتماثلة، والأسنان الثمانية الأمامية هي قشور الأسنان الأكثر شيوعًا.

ما هي أنواع قشور الأسنان ؟

تتكون قشور الأسنان بشكل شائع من الخزف أو الراتنج المركب (صمغ) وتتطلب عملاً تحضيريًا مكثفًا، ولكن هناك أيضًا قشور بدون إعداد، يتم تطبيقها من خلال عملية مختلفة.

وعادةً ما يتضمن تطبيق قشرة الأسنان التقليدية طحن بنية الأسنان، وأحيانًا إزالة بعض الأسنان حتى بعد المينا، حيث يسمح هذا بالتركيب المناسب، ولكنه أيضًا إجراء لا رجعة فيه يمكن أن يكون مؤلمًا للمرور به وغالبًا ما يتطلب مخدرًا موضعيًا.

قشور الأسنان الخزفية

سيبدأ بعض أطباء الأسنان بحفر الأسنان ثم ترك قالب عن أسنانك لإنشاء قالب، وثم سيرسلون القالب إلى المختبر لصنع قشرة الخزف.

بمجرد أن تصبح القشرة جاهزة، يمكن لطبيبك وضعها على أسنانك المعدة وتثبيتها في مكانها، كما يمكن استخدام القشور المؤقتة حتى تعود القشور الدائمة من المختبر.

وفي الوقت نفسه، قد يستخدم أطباء الأسنان الآخرون تقنية CAD/CAM حتى يتمكن الكمبيوتر من تصميم القشرة،بحيث أن طبيب أسنانك يمكنه صنع القشرة الفعلية هناك في المكتب.

قشور الراتنج المركبة

إذا اخترت قشور الراتينج المركبة، فسيقوم طبيب أسنانك بحفر سطح أسنانك قبل وضع طبقة رقيقة من المادة المركبة على أسنانك المعدة.

وقد تكون طبقات إضافية من المركب ضرورية لتحقيق المظهر المطلوب، وسينتهي طبيب أسنانك بمعالجة أو تصلب القشرة المركبة بإضاءة خاصة.



أي نوع من قشور الأسنان هي الأفضل ؟

كيف تعرف أي نوع من القشرة هو الأفضل لك ؟ سترغب في التفكير في عدة عوامل:

التكلفة

مدة عملية التركيب

مظهر القشور

طول عمر القشور

توصيات طبيب أسنانك

ما هي فوائد قشور الأسنان ؟

أكبر فائدة لقشور الأسنان هي تحسين مظهر أسنانك، مما يمنحك ابتسامة أكثر إشراقًا وتساويًا، وغالبًا ما تستخدم قشور الأسنان لعلاج الحالات التجميلية التالية:

أسنان مكسورة

تغير شديد في اللون أو تفاوت في الألوان لا يمكن إصلاحه بالتبييض

ثغرات في الأسنان

أسنان أصغر من المتوسط

أسنان مدببة أو ذات شكل غير عادي

ويمكن أن تستمر القشرة لأكثر من عقد، اعتمادًا على نوع القشرة التي تختارها، مما يجعلها استثمارًا شبه دائم يمكن أن يجعلك أكثر ثقة في ابتسامتك.

كيف تعتني بقشور الأسنان بعد وضعها

على عكس إجراءات طب الأسنان الأخرى، لا تستغرق عملية الشفاء وقتًا طويلاً، بدلاً من ذلك، بمجرد ترسيخ القشرة، وتلاشي أي مخدر، يمكنك تناول الطعام والمضغ كما تفعل عادةً، وأثناء تلاشي المخدر، كن مدركًا لعدم مضغ خديك أو لسانك.

وفي بعض الحالات، مباشرة بعد وضع القشرة، قد تلاحظ أنها تشعر ببعض الخشونة، حيث تتآكل هذه البقع الخشنة (عادةً من المواد الإضافية التي يمكن أن تلتصق بالقشرة) بعد عدة أيام من الأكل الطبيعي وتنظيف الأسنان بالفرشاة.

عادةً ما تدوم قشور الأسنان الخزفية 10 سنوات على الأقل وتشير بعض الأبحاث إلى أنها يمكن أن تستمر أحيانًا لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويمكن أن يساعد اتخاذ احتياطات معينة في التأكد من حصولك على أطول عمر ممكن منها، وتشمل هذه الاحتياطات ما يلي:

لا تمضغ الأشياء الصلبة مثل الأقلام أو الثلج أو أظافرك

لا تستخدم أسنانك لفتح العبوات

حاول ألا تمضغ بأسنانك الأمامية، وتناول أطعمة أكثر صلابة بأسنانك الخلفية فقط؛ وقطع الأطعمة الصلبة حتى يكون ذلك ممكنًا

إذا كنت تطحن أسنانك أو تقبضها في الليل، احصل على جبيرة أو مثبتة لحماية قشرتك

إذا كنت تمارس الرياضة، يجب أن ترتدي واقي الفم

إذا قمت بطحن أو انتزاع أسنانك، فيجب أن تحصل على واقي فم أو مثبت

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