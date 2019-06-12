كل ما تريد معرفته عن مرض الجدري

مرض الجدري من الأمراض المعدية ويعتبره الأطباء من الأمراض القاتلة لبعض الحالات، ويحدث هذا المرض نتيجة العدوب بفيروس الفاريولا أو فيروس الجدري وقد ظهر الجدري منذ القدم عند التجمعات البشرية، وهناك بعض عينات من هذا الفيروس موجودة في المختبرات الطبية.

ينتقل مرض الجدري عند مخالطة بعض الأشخاص المصابين به في الغالب، وليس أي مخالطة، بل عندما يتقابل شخص مع شخص آخر مصاب بالجدري بشكل مباشر، ولفترة طويلة نوعاً ما، حتى يتمكن الفايروس من الشخص السليم، وقد ينتقل الفايرس بالاحتكاك مع جسم مصاب أو عند التماس بشكل مباشر مع سوائل الجسم أو أغراض الشخص الخاصة، مثل: الأغطية، الثياب، الملابس الخاصة، وغير ذلك، وهناك دراسات تثبت انتشار الجدري عبر الهواء في أماكن مغلقة في بعض الحالات النادرة، مثل الأبنية، والقطارات، والغرف المغلقة، ومن المعروف عن الجدري أنه لا ينتقل عن طريق الحشرات، أو الحيوانات.

أعراض الإصابة بمرض الجدري:

- يعدّ الارتفاع في درجة حرارة الجسم من أعراض الإصابة بمرض الجدري .

- تعدّ الإصابة بالضّعف الشّديد والتعب والإرهاق من الأعراض المصاحبة لمرض الجدري .

- يؤثّر مرض الجدري على العضلات ويقوم بإضعافها.

- يعدّ الإحساس برغبة قويّة في التقيّؤ من أعراض الإصابة بمرض الجدري .

- الصداع المزمن والآلام الحادة في الرأس أيضاً تعدّ من الأعراض الملازمة لمرض الجدري .

- يمكن أن يتعرّض مريض الجدري للإصابة بآلام في الظّهر وآلام في البطن.

- ظهور بعض البقع الحمراء الّتي تكون على شكل فقاعات، والّتي تشكّل طفحاً جلديّاً كبيراً لدى مريض الجدري .

- يعدّ ظهور الدّمامل الكبيرة لدى مريض الجدري من الأعراض المصاحبة لمرض الجدري أيضاً .

- الشعور بالإعياء والخمول، وعدم المقدرة على ممارسة أيّ نشاطٍ جسديّ .

- فقدان الطاقة بشكل سريع .

- آلام عديدة منتشرة تصيب العضلات والمفاصل .

- ملازمة مريض الجدري للفراش والتّعب الشديد عند الحركة .

- التعرّض لحكّة قويّة إن كان المريض مصاباً بجدريّ الماء.

- من الأعراض المصاحبة أيضاً لمرض جدري الماء الشعور بعدم الرّغبة في تناول الطعام وفقدان الشهيّة له .

- الإصابة بالاحتقان في الأوعية الدمويّة الموجودة في العينين.

- تعدّ آلام الحنجرة والزّكام والصداع والعطس المستمر من أعراض مرض الجدري .

- الطفح الجلدي المنتشر على جسد المصاب بجدري الماء؛ حيث يكون مصحوباً بسائل شفّاف.

- يتعرض مريض جدري الماء إلى عدّة مشاكل في الجهاز التنفّسي وصعوبةً كبيرةً في أخذ الأكسجين .

طرق الوقاية من مرض الجدري:

- أخذ مطعوم الجدري في الطفولة .

- العمل على عزل الشخص المصاب به منفرداً في غرفة، وتزويده بالمضادّات الحيويّة؛ وذلك لأنّه لا يوجد علاجٌ لمرض الجدري .

- يجب على مريض الجدري الابتعاد عن الجميع؛ وذلك لمنع انتشار المرض وإصابة الأشخاص الأصحّاء به .

- تحديد الأدوات الخاصّة بمريض الجدري، وعدم استخدامه لأدوات الأشخاص الآخرين لكي لا ينقل العدوى إليهم.

- القيام باستخدام الأدوية الدّاعمة من قبل مريض الجدري والّتي تخفّف من انتشار البثور.

المزيد من صحة وجمال:

برد المعدة: الأسباب، الأعراض، الوقاية، العلاج،ونصائح للعلاج المنزليّ

مرض الشقيقة: الأسباب، الأعراض، العلاج

التهاب الأذن الوسطى: الأنواع، الأسباب، الأعراض، العلاج