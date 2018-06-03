كنافة بقمر الدين

لا شك أن الكنافة التقليدية هي الأفضل ولكن لما لا تجربي أنواع حديثة بمكونات جديدة...

المقادير:

300 غ عجينة كنافة

¼ كوب سكر

¼ كوب زبدة ذائبة

1 كوب شيرة أو قطر

مقادير طبقة التشيز كيك:

1 كوب سكر

½ كوب لبن

¼ كوب شراب قمر الدين

3 ملاعق كبيرة ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة جيلاتين

140 غ جبنة كريمي

مقادير طبقة قمر الدين:

1 كوب شراب قمر الدين

1 ملعقة كبيرة جيلاتين

1 كوب ماء دافئ

الطريقة:

في وعاء تفرد عجينة الكنافة وترش بالزبدة والسكر الناعم ثم تفرد على صينية الفرن.

توضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة متوسطة.

لعمل طبقة التشيز كيك: تخلط المكونات في الخلاط حتى تتجانس. ثم توضع فوق طبقة الكنافة وتوضع في الثلاجة.

لعمل طبقة قمرالدين: تخلط المكونات في الخلاط حتى تتجانس. ثم تضاف برفق فوق طبقة الجبن.

عند التقديم تضاف الشيرة أو القطر.