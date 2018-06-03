كنافة بقمر الدين
كنافة بقمر الدين
لا شك أن الكنافة التقليدية هي الأفضل ولكن لما لا تجربي أنواع حديثة بمكونات جديدة...
المقادير:
300 غ عجينة كنافة
¼ كوب سكر
¼ كوب زبدة ذائبة
1 كوب شيرة أو قطر
مقادير طبقة التشيز كيك:
1 كوب سكر
½ كوب لبن
¼ كوب شراب قمر الدين
3 ملاعق كبيرة ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة جيلاتين
140 غ جبنة كريمي
مقادير طبقة قمر الدين:
1 كوب شراب قمر الدين
1 ملعقة كبيرة جيلاتين
1 كوب ماء دافئ
الطريقة:
في وعاء تفرد عجينة الكنافة وترش بالزبدة والسكر الناعم ثم تفرد على صينية الفرن.
توضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة متوسطة.
لعمل طبقة التشيز كيك: تخلط المكونات في الخلاط حتى تتجانس. ثم توضع فوق طبقة الكنافة وتوضع في الثلاجة.
لعمل طبقة قمرالدين: تخلط المكونات في الخلاط حتى تتجانس. ثم تضاف برفق فوق طبقة الجبن.
عند التقديم تضاف الشيرة أو القطر.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12