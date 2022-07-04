7 حقائق هامة يجب معرفتها عن طرق تحديد النسل

الطرق الدائمة:

هذه طرق لتحديد النسل لا رجعة فيها ويمكن استخدامها من قبل أي زوجين لا يرغبان في إنجاب أطفال في المستقبل. ربط قناتي فالوب، تتم بعملية التنظير حيث يتم قطع أو سد قناتي فالوب في البطن وتستخدم في الغالب لوقف الحمل

إلى الأبد. أما في الذكور، يتم قطع

القناة الناقلة أو قناة الحيوانات المنوية. يمتد هذا الأنبوب العضلي الطويل من البربخ إلى تجويف الحوض خلف المثانة ويتصل بالإحليل من خلال بنية تسمى قناة القذف

، ويعمل على نقل الحيوانات المنوية إلى القضيب، يتم فصل القناة عن طريق الحرارة أو الكي أو من خلال قطع القناة الدافقة بدون مشرط