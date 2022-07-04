7 حقائق هامة يجب معرفتها عن طرق تحديد النسل تُستخدم العديد من طرق تحديد النسل كإجراء للحد من حالات الحمل غير المتوقعة وغير المخطط لها. وبالرغم من أن استخدام وسائل تحديد النسل يعود إلى العصور القديمة، إلا أن الوعي حولها بدأ قبل بضعة عقود فقط.
7 حقائق هامة يجب معرفتها عن طرق تحديد النسل
ما هي الأنواع المختلفة لوسائل منع الحمل؟
- طرق التباعد: هذه الطرق مخصصة لأولئك الأزواج الذين قد يخططون لإنجاب أطفال في المستقبل ولكن ليس لديهم الخطة حاليًا. تحافظ هذه الأساليب على فرصة الحمل أقل من خلال البقاء كحاجز. الحبوب والواقي الذكري ووسائل منع الحمل داخل الرحم هي أمثلة قليلة على طريقة تحديد النسل هذه.
- الطرق الدائمة: هذه طرق لتحديد النسل لا رجعة فيها ويمكن استخدامها من قبل أي زوجين لا يرغبان في إنجاب أطفال في المستقبل. ربط قناتي فالوب، تتم بعملية التنظير حيث يتم قطع أو سد قناتي فالوب في البطن وتستخدم في الغالب لوقف الحمل إلى الأبد. أما في الذكور، يتم قطع القناة الناقلة أو قناة الحيوانات المنوية. يمتد هذا الأنبوب العضلي الطويل من البربخ إلى تجويف الحوض خلف المثانة ويتصل بالإحليل من خلال بنية تسمى قناة القذف، ويعمل على نقل الحيوانات المنوية إلى القضيب، يتم فصل القناة عن طريق الحرارة أو الكي أو من خلال قطع القناة الدافقة بدون مشرط.
- حبوب منع الحمل الطارئة: تستخدم عادة لمنع الحمل بعد الجماع غير المخطط له أو غير المحمي. عادة ما يتم تناوله في غضون 72 ساعة من الجماع.
- أطقم اختبار الحمل: تساعد على اكتشاف الحمل مبكرًا. من خلال الكشف عن الحمل في وقت مبكر بعد أسبوع واحد من انقطاع الدورة الشهرية ، فإنه يعطي فرصة كبيرة للزوجين لإنهاء الحمل.
7 حقائق هامة يجب معرفتها عن طرق تحديد النسل
حقائق عن طرق تحديد النسل لكل زوجين:
- لا تؤثر وسائل تحديد النسل على الدافع الجنسي بين الزوجين.
- تعتبر الأجهزة داخل الرحم أفضل وسيلة لتحديد النسل.
- عند اختيار وسيلة تحديد النسل ، يجب أن تبحث عن الفعالية المثبتة والموثوقية والآثار الجانبية والمخاطر الصحية المحتملة.
- لا ينبغي أبدًا اعتبار حبوب منع الحمل الطارئة بديلاً عن موانع الحمل العادية.
- يجب على المرء دائمًا الاتصال بأخصائي للحصول على اقتراحات بشأن وسائل منع الحمل.
- تزعم العديد من التقارير أن حبوب منع الحمل يمكن أن تجعل دورتك الشهرية طبيعية.
- وفقًا لبعض الدراسات البحثية ، تقلل حبوب منع الحمل من خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء.
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