البوابة - كوكيز قلوب التوت الخالية من الغلوتين هل تريدين الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" ولكنك تخشين من حساسية الغلوتين؟ لا تقلقي لا تحتوي وصفة الكوكيز اللذيذة هذه على الغلوتين ، مما يجعلها حلوى مثالية لمن يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية.

ما هو الغلوتين وكيف هو ضار؟

هو بروتين موجود في القمح والعديد من الحبوب الأخرى. يشق الغلوتين غير المهضوم طريقه إلى الأمعاء الدقيقة. يمكن لمعظم الناس التعامل مع الغلوتين غير المهضوم دون مشاكل. ولكن عند بعض الأشخاص ، يمكن أن يؤدي الغلوتين إلى استجابة مناعية ذاتية شديدة أو أعراض أخرى غير سارة. تسمى استجابة المناعة الذاتية للجلوتين بمرض الاضطرابات الهضمية.

لماذا يأكل الناس خالية من الغلوتين؟

يتبع الناس نظامًا غذائيًا خالٍ من الغلوتين لعدد من الأسباب: مرض الاضطرابات الهضمية. لا يمكن للأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة تناول الغلوتين لأنه يؤدي إلى استجابة مناعية تدمر بطانة الجهاز الهضمي. تسبب هذه الاستجابة التهاب الأمعاء الدقيقة وتجعل من الصعب على الجسم امتصاص العناصر الغذائية في الطعام.

كوكيز قل و ب التوت الخالية من الغلوتين

المكونات:

الكمية تكفي لصنع 12 كوكيز

2 كوب دقيق لجميع الأغراض خالٍ من الغلوتين (بالإضافة إلى كمية إضافية للعجن)

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

رشة ملح

1 كوب زبدة (ممتلئة)

5 ملاعق كبيرة ماء

6 ملاعق كبيرة مربى توت بري خالي من الغلوتين

ملح

كوكيز قل و ب التوت الخالية من الغلوتين

خطوات التحضير:

يخلط الدقيق مع السكر والملح في وعاء الخلط. تفرك الزبدة حتى يشبه الخليط فتات الخبز. يقلب في الماء ويمزج بسرعة لتشكيل عجينة. تلف في ورق بلاستيكي وتترك لتبرد لمدة 30 دقيقة .

يسخن الفرن إلى 350 درجة. تدهن صينية قوالب على شكل قلوب عميقة بالزبدة.

تفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق وتبطن صينية القوالب بالعجين. وتترك ليبرد لمدة 10 دقائق .

تثقب العجينة بالشوكة ويوضع ورق الخبز غير اللاصق فوق العجينة وتُملأ بالأرز أو الفاصوليا المجففة. وتخبز لمدة 10 دقائق حتى تنضج. تخلصي من الورق والفاصوليا واملأ الفطائر بالمربى .

تخبز لمدة 8 دقائق أخرى. تخرج الصينية وتترك لتبرد بضع دقائق ، قبل رفع الكوكيز ووضعها على رف سلكي لتبرد تمامًا .

المصدر: جونز هوبكنز ميديسن

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