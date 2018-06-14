كوكيز عيد الفطر مستلهمة من أجواء كأس العالم

كوكيز لعيد الفطر مستلهمة من أجواء كأس العالم

يتزامن عيد الفطر مع انطلاق فعاليات كأس العالم لكرة القدم "روسيا 2018"، ولذلك يمكنك جعل الاحتفال بعيد الفطر مستوحى من أجواء كأس العالم وبذلك تحفزين أطفالك على متابعة مباريات المونديال واكتشاف أجواء المنافسة واللعب النظيف.

يمكنك سيدتي أن تصنعي كوكيز لعيد الفطر مستلهمة من أجواء كأس العالم عن طريق شراء بعض أشكال تقطيع العجين على هيئة تيشرتات اللاعبين وشكل كرة القدم، ثم زينيها بنفسك باستخدام عجينة السكر وألوان الطعام واحصلي على أشكال متعددة ومتنوعة.

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