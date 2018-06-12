طريقة عمل المعمول على الطريقة السورية

من الحلويّات العربيّة المشهورة في جميع أنحاء الوطن العربيّ، ويعتبر تحضيره واحداً من العادات والتّقاليد المرتبطة بالأعياد الإسلاميّة، فهو تعبير عن الضّيافة والكرم، ويُقدّم للضّيوف في أيّام العيد مع الشّاي والقهوة العربيّة، فهو تعبير عن فرحة النّاس بقدوم العيد وكذلك متعة للأطفال وجميع أفراد العائلة.

يُحضّر المعمول السّوريّ بنوعيه باستخدام الدّقيق المخصّص للحلويّات، وسميد الفرخة، وكذلك يتمّ حشوه بأنواع مختلفة من الحشوات مثل جوز عين الجمل (جوز القلب)، والتّمر، والفستق الحلبيّ، والّلوز المطحون والتّمر، ولكلّ منها طريقة في التّحضير، وهنا نقدّم طريقة التّحضير بخطوات سهلة ودقيقة.

المكوّنات

كيلو من الدّقيق المخصّص للحلويّات.

كأس ونصف من سميد الفرخة.

كأسان من الزّبدة أو السّمنة النّباتيّة.

نصف كأس من الحليب السّائل الدّافئ.

ملعقة كبيرة من بهارات الكعك.

ملعقة خميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكّر.

ملعقتلن من ماء الورد.

ملعقتان من ماء الزّهر.

حشوة التّمر

نصف كيلو من التّمر منزوع البذور والمطحون ناعماً.

ملعقة كبيرة من زيت السّمسم.

ملعقة سمسم أبيض.

ملعقة قرفة.

حشوة الّلوز والفستق الحلبيّ

كأس من الفستق الحلبي المجروش.

كأس من الّلوز المجروش.

ثلاث ملاعق سكّر.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة ماء زهر.

حشوة جوز القلب

كأس من جوز القلب المبروش ناعماً.

أربع ملاعق سكّر.

ملعقتان ماء زهر.

ملعقة قرفة.

طريقة تحضير الحشوات

اخلطي مكوّنات كلّ حشوة مع بعضها البعض وضعيها في الثلّاجة حتّى يحين وقت الاستعمال.

اخلطي الفستق الحلبيّ وحده مع مقدار السكّر وماء الزّهر والورد، وكذلك الّلوز.

طريقة تحضير العجينة

اخلطي الدّقيق مع السّميد في وعاء كبير، وحرّكيهما حتّى يختلطان معاً.

أضيفي جميع المكوّنات الجافّة مع بعضها البعض على خليط الدّقيق باستثناء الخميرة، ثمّ حرّكيها جيّداً حتّى تتجانس.

أحضري السّمنة أو الزّبدة وسخّنيها على درجة حرارة متوسّطة، ثمّ اسكبيها على خليط الدّقيق، وبواسطة أطراف الأصابع والكفّ افركيه جيّداً حتّى تتغلغل السّمنة في الدّقيق بشكل جيّد.

ضعي الدّقيق بعد خلطه بالسّمنة في كيس بلاستيكيّ في مكان دافئ وغطّيه بشرشف نظيف، ثمّ اتركيه مدّة يومين أو يوم على الأقلّ.

أحضري الحليب السّائل ودفّئيه قليلاً، ثمّ اسكبيه على الخليط واعجني بواسطة اليد جيّداً حتّى تتكوّن لديك عجينة متماسكة وطريّة لا تلتصق بأطراف الأصابع.

أضيفي الخميرة وأعيدي العجن مرّةً أخرى، ثمّ غطّي العجينة واتركيها مدّة أربع ساعات حتّى ترتاح.

أحضري القوالب الخاصّة بالمعمول وادهنيها بالقليل من الزّيت.

قطّعي العجينة على شكل كرات صغيرة، ثمّ ضعي الحشوة المرغوب بها داخل كرة العجين، وأعيدي إغلاق الكرة مرّةً أخرى، ثمّ ضعيها في القالب وافرديها جيّداً مع الضّغط عليها قليلاً حتّى تأخذ شكل القالب.

رصّي المعمول في الصّينيّة واتركيه ليرتاح مدّة عشر دقائق.

سخّني الفرن في هذه الأثناء حتّى تحصلي على كعك مثاليّ، ويفضّل استخدام الأفران المخصّصة للتّحمير.

استخدمي أكثر من شكل للقوالب حسب الحشوات للتّمييز بين كلّ نوع من الحشوة.

بعد الانتهاء من التّحمير ضعي المعمول في وعاء محكم الإغلاق ولفّيه بقطعة قماش نظيفة، وذلك لتمتصّ الرّطوبة ويحافظ المعمول على طراوته.

للمزيد من الوصفات:

تحضير معمول التمر

طريقة عمل كعك العيد

طريقة تحضير بسبوسة بالبندق