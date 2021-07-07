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كول سلو التفاح

منشور 07 تمّوز / يوليو 2021 - 06:30
كول سلو التفاح
كول سلو التفاح

تعتبر سلطة الكول سلو من أكثر السلطات المطلوبة في فصل الصيف، حيث تعتبر مفيدة جداً وسهلة التحضير، الكمية: ٢-٣ أشخاص.

كول سلو التفاح

مقاديركول سلو التفاح

  • ٢ كوب ملفوف، مفروم ناعم
  • ٢ جزر ، مبروش
  • ٢ تفاح حجم وسط، مقطع شرائح رفيعة طوليه
  • ١/٢ كوب جوز، مفروم
  • ١ كوب لبن
  • ١ ملعقة كبيرة ماسترد (يفضل ديجون)
  • ١ ملعقة صغيرة عصير ليمون
  • ملح وفلفل أسود "حسب الرغبه"

طريقة كول سلو التفاح

  • لعمل الصوص: يخلط اللبن والماسترد والليمون والملح والفلفل حتى يتجانس.
  • يوضع الملفوف والجزر والتفاح في وعاء كبير.
  • يسكب الصوص على السلطة وتقلّب بلطف حتى يغلّف الصوص الخضار جيداً.
  • يوضع الكول سلو في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقه.
  • قبل التقديم يعدل الملح والفلفل ويضاف الجوز إلى السلطة ويقلّب بلطف.

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