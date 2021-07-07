تعتبر سلطة الكول سلو من أكثر السلطات المطلوبة في فصل الصيف، حيث تعتبر مفيدة جداً وسهلة التحضير، الكمية: ٢-٣ أشخاص.
كول سلو التفاح
مقاديركول سلو التفاح
- ٢ كوب ملفوف، مفروم ناعم
- ٢ جزر ، مبروش
- ٢ تفاح حجم وسط، مقطع شرائح رفيعة طوليه
- ١/٢ كوب جوز، مفروم
- ١ كوب لبن
- ١ ملعقة كبيرة ماسترد (يفضل ديجون)
- ١ ملعقة صغيرة عصير ليمون
- ملح وفلفل أسود "حسب الرغبه"
طريقة كول سلو التفاح
- لعمل الصوص: يخلط اللبن والماسترد والليمون والملح والفلفل حتى يتجانس.
- يوضع الملفوف والجزر والتفاح في وعاء كبير.
- يسكب الصوص على السلطة وتقلّب بلطف حتى يغلّف الصوص الخضار جيداً.
- يوضع الكول سلو في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقه.
- قبل التقديم يعدل الملح والفلفل ويضاف الجوز إلى السلطة ويقلّب بلطف.
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