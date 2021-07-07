تعتبر سلطة الكول سلو من أكثر السلطات المطلوبة في فصل الصيف، حيث تعتبر مفيدة جداً وسهلة التحضير، الكمية: ٢-٣ أشخاص.

كول سلو التفاح

مقاديركول سلو التفاح

٢ كوب ملفوف، مفروم ناعم

٢ جزر ، مبروش

٢ تفاح حجم وسط، مقطع شرائح رفيعة طوليه

١/٢ كوب جوز، مفروم

١ كوب لبن

١ ملعقة كبيرة ماسترد (يفضل ديجون)

١ ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملح وفلفل أسود "حسب الرغبه"

طريقة كول سلو التفاح

لعمل الصوص: يخلط اللبن والماسترد والليمون والملح والفلفل حتى يتجانس.

يوضع الملفوف والجزر والتفاح في وعاء كبير.

يسكب الصوص على السلطة وتقلّب بلطف حتى يغلّف الصوص الخضار جيداً.

يوضع الكول سلو في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقه.

قبل التقديم يعدل الملح والفلفل ويضاف الجوز إلى السلطة ويقلّب بلطف.

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