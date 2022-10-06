كيت ميدلتون في إطلالة خريفية من كارن ميلين: فكم بلغ سعره؟

أصبحت كيت ميدلتون Kate Middleton زوجة الأمير وليام واحدة من مشاهير الموضة والجمال والأناقة، حيث يبحث الكثير عن إطلالتها سواء في المناسبات الملكية أو الحفلات العامة، فهي دائمًا تظهر بتسريحات شعر خاطفة للأنظار، وفساتين كلاسيكية ناعمة تناسب العائلة الملكية، ومكياج بسيط يناسب ملامح وجهها الناعمة.

إطلالة كيت ميدلتون بالأصفر الخردلي

أطلت زوجة الأمير وليام كيت ميدلتون خلال زيارتها يوم أمس لوحدة الأمومة في مستشفى Royal Surrey County بكامل أناقتها، حيث ارتدت فستان كسرات راقي باللون الأصفر الخردلي وجاء الجزء العلوي بقصة V-Neck مع نصف أكمام، وأضافت حزام خصر من نفس لون الفستان من كارين ميلين.

وبحسب ما جاء لتقرير دايلي ميل بلغ سعر الفستان 220 جنيهًا إسترلينيًا، ونسقت كيت مع إطلالتها بالفستان الأصفر الخردلي حقيبة "كلتش" باللون الأسود صغيرة الحجم، وحذاء كعب عالي بنفس اللون، أما من الناحية الجمالية اختارت تسريحة الشعر فرد بخصلات مموجة بأسلوب جذاب ومناسب مع لوك الفستان، أما المكياج كان بسيط جدًا، أما من ناحية المجوهرات اكتفت فقط بوضع أقراط ماسية ناعمة مع خاتم من الألماس.

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