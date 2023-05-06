البوابة - كيش التتويج هي الوصفة التي اختارها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا كطبق مميز لاحتفالات التتويج في مايو 2023. كيش التتويج وصفة شهية من المعجنات الخفيفة مع نكهات لذيذة من السبانخ والفاصوليا العريضة والطرخون الطازج. يمكنك تناولها ساخنة أو باردة مع سلطة خضراء وبطاطا مسلوقة- مثالية لوجبة غداء كبيرة للاحتفال بالتتويج!
كيش التتويج "وصفة تتويج الملك تشارلز"
المكونات:
- 125 جرام دقيق عادي
- قليل من الملح
- 25 جرام زبدة باردة ، مقطعة إلى مكعبات
- 25 جرام دهن
- 2 ملاعق كبيرة حليب
- أو 1 × 250 جرام من المعجنات الجاهزة
الحشوة:
- 125 مل حليب
- 175 مل كريم مزدوج
- 2 بيض متوسط
- 1 ملعقة كبيرة الطرخون الطازج المفروم ،
- ملح وفلفل
- 100 جرام جبن شيدر مبشور
- 180 جرام سبانخ مطبوخة ومقطعة قليلاً
- 60 جرام فول مطبوخ أو فول الصويا
كيش التتويج "وصفة تتويج الملك تشارلز"
الطريقة:
- ينخل الطحين والملح في وعاء. تضاف الدهون ويفرك المزيج معًا باستخدام أطراف أصابعك حتى تحصل على قوام يشبه فتات الخبز.
- يضاف الحليب بالتدريج وتجمع المكونات معًا في عجينة.
- يغطى ويترك ليرتاح في الثلاجة لمدة 30-45 دقيقة
- يرش الدقيق على سطح نظيف وتفرد العجينة إلى دائرة أكبر قليلاً من الجزء العلوي من القصدير وسمكها حوالي 5 مم.
- توضع العجينة في القالب ، مع الحرص على عدم وجود أي ثقوب وإلا قد يتسرب الخليط. غطي المزيج واتركيه يرتاح لمدة 30 دقيقة أخرى في الثلاجة.
- سخني الفرن إلى 190 درجة مئوية.
- تُبطن صينية الخبز بورق بني، تضاف حبوب الخبز حتى لا تنتفخ العجينة وتُخبز لمدة 15 دقيقة .
- تخفض درجة حرارة الفرن إلى 160 درجة مئوية.
- يخفق الحليب والقشدة والبيض والأعشاب والتوابل معًا.
- تصب نصف كمية الجبن المبشور على العجينة المخبوزة ، وترش بالسبانخ المفروم والفاصوليا والأعشاب ، ثم يسكب المزيج السائل فوقها.
- إذا لزم الأمر ، يمكنك تقليب المزيج برفق للحصول على حشوة متساوية ولكن احرص على عدم إتلاف شكل العجينة.
- يرش الجبن المتبقي. توضع في الفرن وتخبز لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج وتصبح ذهبية اللون.
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