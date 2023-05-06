 كيش التتويج "وصفة تتويج الملك تشارلز" 

ينخل الطحين والملح في وعاء. تضاف الدهون ويفرك المزيج معًا باستخدام أطراف أصابعك حتى تحصل على قوام يشبه فتات الخبز.

ينخل الطحين والملح في وعاء. تضاف الدهون ويفرك المزيج معًا باستخدام أطراف أصابعك حتى تحصل على قوام يشبه فتات الخبز.

ينخل الطحين والملح في وعاء. تضاف الدهون ويفرك المزيج معًا باستخدام أطراف أصابعك حتى تحصل على قوام يشبه فتات الخبز.

ينخل الطحين والملح في وعاء. تضاف الدهون ويفرك المزيج معًا باستخدام أطراف أصابعك حتى تحصل على قوام يشبه فتات الخبز.

ينخل الطحين والملح في وعاء. تضاف الدهون ويفرك المزيج معًا باستخدام أطراف أصابعك حتى تحصل على قوام يشبه فتات الخبز.

يضاف الحليب بالتدريج وتجمع المكونات معًا في عجينة.

يضاف الحليب بالتدريج وتجمع المكونات معًا في عجينة.

يضاف الحليب بالتدريج وتجمع المكونات معًا في عجينة.

يضاف الحليب بالتدريج وتجمع المكونات معًا في عجينة.

يضاف الحليب بالتدريج وتجمع المكونات معًا في عجينة.

يرش الدقيق على سطح نظيف وتفرد العجينة إلى دائرة أكبر قليلاً من الجزء العلوي من القصدير وسمكها حوالي 5 مم.

يرش الدقيق على سطح نظيف وتفرد العجينة إلى دائرة أكبر قليلاً من الجزء العلوي من القصدير وسمكها حوالي 5 مم.

يرش الدقيق على سطح نظيف وتفرد العجينة إلى دائرة أكبر قليلاً من الجزء العلوي من القصدير وسمكها حوالي 5 مم.

يرش الدقيق على سطح نظيف وتفرد العجينة إلى دائرة أكبر قليلاً من الجزء العلوي من القصدير وسمكها حوالي 5 مم.

يرش الدقيق على سطح نظيف وتفرد العجينة إلى دائرة أكبر قليلاً من الجزء العلوي من القصدير وسمكها حوالي 5 مم.