كيش السبانخ والفطر وجبن الفيتا

هذا الكيش سهل الاعداد ولذيذة وتحتوي على السبانخ وجبن الفيتا وهي قليلة الكربوهيدرات.

المكونات:

8 أوقية فطر

1 حص ثوم مفروم

10 أوقية من السبانخ المجمدة ، مذابة

4 بيضات كبيرة

1 كوب حليب

2 أوقية جبنة فيتا

ربع كوب بارميزان مبشور

نصف كوب موزاريلا

ملح وفلفل حسب الرغبة

الطريقة:

يسخن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت. تضغط السبانخ المذابة لاخراج الرطوبة الزائدة ينظف الفطر، ثم يقطع الى شرائح رقيقة. يفرم الثوم.

يضاف الفطر والثوم والملح والفلفل إلى مقلاة مانعة للالتصاق ويرش بزيت بخاخ غير لاصق (زيت الطهي). يقلى الفطر والثوم حتى يصبح الفطر طرياً وتتبخر الرطوبة ...(من 5 إلى 7 دقائق).

يغلف طبق الفطيرة 9 بوصة برذاذ الزيت. يوضع السبانخ المجفف في قاع طبق الفطيرة. يوضع الفطر المقلي فوق السبانخ ، يليه الفيتا المفتتة.

في وعاء متوسط ​​، يخفق البيض والحليب والبارميزان معًا. يُتبّل المزيج قليلاً بالفلفل. يُسكب مزيج البيض فوق الخضار والجبن في طبق الفطيرة. يرش بالموزاريلا.

يوضع طبق الفطيرة على صينية لسهولة ادخاله الى الفرن. يُخبز الكيش لمدة 45-55 دقيقة أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. يقطع إلى ست شرائح ويقدم.