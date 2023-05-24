البوابة - كيش الهليون الأخضر والأبيض - وليمة ملونة لجميع أفراد الأسرة غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات. الكيش هو طبق شهي يعتمد على البيض ويتم طهيه في المعجنات مثل التورتة أو الفطيرة. قد تستمتع بتناول الكيش على الغداء في المقهى المفضل لديك.

على عكس الاعتقاد الشائع، نشأ طبق كيش في Lothringen وهي مملكة من القرون الوسطى تحت الحكم الألماني. اسم "كيش" مشتق من كلمة "كوشن" الألمانية التي تعني كعكة. فيما بعد قام الفرنسيون بتحسين الطبق وأعادوا تسمية الطبق باسم لورين.

كيش الهليون الأخضر والأبيض



المكونات:

• 6 ملاعق كبيرة زبدة (+ 1 ملعقة صغيرة لدهن قالب كيش)

• 3 ½ أونصات طحين

• 3 أونصات دقيق حنطة (نوع 630 + 2 ملعقة صغيرة)

• نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

• 3 بيضات

• 6 أونصات من الهليون الأبيض والأخضر

• نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• 2 ملعقة صغيرة عسل

• 1 فص ثوم

• 2 أوقية غرويير (مبشور)

• 7 أونصات كريمة حامضة

• 1 ملعقة كبيرة خردل

• الفلفل

• 5 سيقان شرفيل

• 1 ملعقة كبيرة بندق

كيش الهليون الأخضر والأبيض



خطوات التحضير:

1. قطّعي الزبدة الباردة إلى مكعبات ، واخلطيها بالدقيق ، والبيكنج باودر ، و 1 بيضة ، و 4 ملاعق كبيرة من الماء البارد باستخدام الخلاط اليدوي أو بيديك للحصول على عجينة ناعمة. يغطى ويوضع في مكان بارد لمدة 30 دقيقة.

2. في غضون ذلك ، يقشر الهليون الأبيض تمامًا ، في حالة الهليون الأخضر فقط الثلث السفلي ، اغسل وقطع الأطراف الخشبية ، واعتمادًا على الحجم ، قم بتقطيع الهليون إلى النصف أو الربع بالطول. يُطهى الهليون الأبيض في الكثير من الماء المملح مع العسل لمدة 2-3 دقائق على نار متوسطة. ثم يضاف الهليون الأخضر لمدة دقيقتين. ثم يصفى ويجمع ماء الهليون ويصفى الخضار جيداً.

3. يدهن قالب الكيش. يفرد العجينة على سطح عمل مطحون بالدقيق إلى 12 بوصة ، توضع في قالب كيش ، لتشكيل حافة ، واضغطيها لأعلى قليلاً. قومي بوخز قاعدة العجين عدة مرات بالشوكة. ضعي ورق الخبز على العجين. وزعي الفاصوليا المجففة أو الفطائر فوقها ، واخبزيها في فرن محمى على حرارة 390 درجة فهرنهايت لمدة 15 دقيقة.

4. في هذه الأثناء ، يقشر الثوم ويقطع ناعماً. تبشر الغرويير وتخلط مع باقي البيض والقشدة الحامضة والخردل و 5 ملاعق كبيرة من ماء الهليون والعسل والثوم. تتبل بالملح والفلفل.

5. تخرج قاعدة الكيش من الفرن ، أزيلي ورق الخبز مع الأوزان أو الفاصوليا المجففة واتركي القاعدة تبرد لمدة 10 دقائق.

6. يوضع الهليون على قاعدة الكيش ، بالتناوب في اللون (الأخضر والأبيض) مع الأطراف باتجاه الحافة. يُضاف مزيج البيض والقشدة الحامضة ويُخبز لمدة 30 دقيقة أخرى.

7. في هذه الأثناء ، يغسل الشيرفيل ، ويجفف ويقطّع جيداً. يقطع البندق بخشونة.

8. يُرش الشيرفيل والبندق على كيش الهليون ويُقدم إلى قطع صغيرة.

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