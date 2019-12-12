كيفية إزالة بقع الزيت بطرق منزلية بسيطة.. تعرفي عليها!

تُعدُّ بقع الزيت الأكثر صعوبةً في عملية إزالتها عندما تتعرّض الملابس لها من جرَّاء بعض المأكولات، ويزداد الأمر سوءًا، إذا كانت هذه الملابس فاتحة الألوان، لكن هناك العديد من الحلول المنزلية التي من شأنها القضاء على بقع الزيت، شريطة أن تنظّف الملابس فور اتساخها.

طرق منزلية للقضاء على بقع الزيت

من المفضَّل تجربة المنظّف المراد استخدامه على منطقة صغيرة وغير واضحة من الملابس، للتأكّد من أنه لا يتسبَّب بتغيُّر ألوانها.



• يقضي نزع بقع الزيت عن الملابس، استخدام بودرة الأطفال وسائل الجلي؛ لبودرة الأطفال مفعول رائع على الملابس، بحيث تزيل بقع الزيت العالقة على الأقمشة المختلفة، لكن قبل استخدامها يجب إزالة القدر الأكبر من الزيت بوساطة المناديل، ثمّ وضع كم كبير من البودرة على بقع الزيت، مع تركها لبضع دقائق. وباستخدام ملعقة، تنزع بودرة الأطفال، ثمَّ يوضع القليل من مسحوق الجلي على البقعة، التي تُدعك بوساطة فرشاة أسنان قديمة. ثمَّ تغسل القطعة جيدًا بالماء، ففي الغسالة، بالطريقة الاعتياديَّة.



• يُسكب كمٌّ قليل من المشروبات الغازية على بقعة الزيت، التي تُترك لساعتين، ثمَّ تغسل قطعة الملابس بالماء، فتوضع في الغسالة. وهذه الطريقة تزيل بقع الزيت من الملابس، بدون أية آثار.



• يُعدُّ صابون الغار، من المواد التي تقضي على بقع الزيت. وفي هذا الإطار، تُفرك البقعة بصابون الغار، بعد أن يُجفّف الزيت بوساطة ورق المحارم قدر المستطاع. ثمَّ توضع القطعة في الغسَّالة.

• يتألَّف الشامبو من مواد قادرة على إزالة بقع الزيت عن الملابس، وفي هذا الإطار يُفضَّل استخدام الشامبو الخاص بالشعر الدهني لأن تأثيره أكثر قوَّةً، إذ يوضع كمّ سخيّ منه على بقعة الزيت، التي تُدعك جيدًا، وتُغسل بالماء، ثمَّ تغسل القطعة بالغسالة.



• لاستخدام الـ"بايكينغ صودا" في إزالة بقع الزيت، يجب اتباع الخطوات الآتية:

تُنزع بقع الزيت باستخدام مناديل ذات لون أبيض، ثمّ يوضع كمٌّ سخي من الـ"بايكينغ صودا" على بقعة الزيت، وتترك القطعة جانبًا لساعة على الأقلّ، ثم ينزع مسحوق الـ"بايكينغ صودا".

وسيلاحظ المستخدم عندئذ أنَّ لون الـ"بايكينغ صودا" قد تحوّل إلى البنِّي، لذا يجب الاستمرار في إزالة المسحوق حتَّى يصبح اللون أبيض. ثمَّ، يوضع كمٌّ من مسحوق الغسيل على البقعة، مع بضع قطرات من الماء، وتُدعك البقعة باسفنجة أو فرشاة أسنان قديمة من الجهتين. تغسل قطعة الملابس في الغسَّالة، ثمَّ تجفَّف.

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