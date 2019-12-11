4 طرق لتنظيف وتلميع حوض الحمام

بعد قضاء يوم شاق، يغري الاسترخاء في حوض الحمام (البانيو) للشعور ببعض الراحة، وهو ما يتطلَّب العناية بهذا المكان حتَّى لا يصدأ أو يتحوَّل إلى بيئة خصبة لانتشار البكتيريا والجراثيم. فما هي طرق تنظيف وتلميع حوض الحمام؟

طرق تنظيف وتلميع حوض الحمام



1. يُضاف القليل من خلِّ الطعام إلى زجاجة ذات بخَّاخ، مع الإشارة إلى أنَّ الخلَّ يعمل على إذابة الأوساخ والصدأ عن حوض الاستحمام؛ يُرشّ الخلّ على أركان حوض الحمام، الذي يُترك لربع الساعة. ثمَّ، تُستخدم اسفنجة ناعمة الملمس، حتَّى لا تخدش الحوض. ويُمسح الخل بالاسفنجة جيدًا. تُكرَّر هذه العملية أكثر من مرّة. ثمَّ، يُشطف حوض الحمام جيِّدًا بالماء، حتى يزول أثر الخل.

2. يوضع القليل من ملح الطعام وعصير الليمون الحامض (أو عصير الجريب فروت) في كوبٍ، ويوزَّع الخليط على أركان حوض الحمام، الذي يُترك لربع الساعة. ثمَّ، تُستخدم اسفنجة ناعمة الملمس، حتَّى لا تخدش الحوض. تُكرَّر هذه العملية أكثر من مرّة. ويُشطف حوض الحمام جيداً بالماء، أخيرًا.

3. يُضاف القليل من البيكنج صودا والماء الساخن إلى زجاجة ذات بخَّاخ، مع رجِّها جيِّدًا. يوزَّع الخليط على أركان حوض الحمام، الذي يُترك لربع الساعة. ثمَّ، يُمسح الحوض باسنفجة ناعمة الملمس. ويُشطف بالماء بعد ذلك.

4. يُرشّ القليل من مسحوق الجلي، حيث بالإمكان رشّ القليل من المسحوق على على أركان حوض الحمام، الذي يُترك لربع الساعة. ثمَّ، يُمسح الحوض باسنفجة ناعمة الملمس. ويُشطف بالماء بعد ذلك حتَّى يزول أثر الصابون.

نصائح في التدبير



• يجب الحرص على ارتداء القفازات عند التنظيف، لضمان سلامة اليدين من أي جروح، مع الانتباه جيِّدًا عند التحرُّك داخل الحوض. ويفضّل في هذا الإطار، ارتداء (شبشب حمام) يحمي من الانزلاق داخل الحوض، خلال التنظيف.

• من الضروري البعد عن خلط العديد من المساحيق الكيميائيَّة مع بعضها البعض، حيث إنَّها قد تتفاعل وتتسبّب بالحساسيّة وتضرّ بالجلد.

• يجب الحرص على تنظيف حوض الحمام مرّة كل أسبوع، لضمان عدم تكوّن البكتيريا والجراثيم والأوساخ داخله.

• عند تنظيف حوض الحمام، يجب التاكّد من تهوية المكان من خلال فتح النوافذ والأبواب.

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