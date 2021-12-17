كيفية استخدام العلاجات العشبية للتخفيف من القلق

القلق والتوتر شائعان ويمكن أن يسببهما العديد من الأشياء المختلفة مثل تحديات الحياة التي يمر بها الجميع، أو تراكم الصعوبات والمشكلات، أو حالات الصحة العقلية، وقد يكون من الصعب التنقل في جميع المشاعر المرتبطة بالقلق والتوتر، ولكن قد يكون استخدام العلاجات العشبية طريقة طبيعية تمامًا لتخفيف الأعراض.

ما هي العلاجات العشبية التي تساعد في تخفيف القلق ؟

تشمل الأعشاب الأكثر شيوعًا المستخدمة لتخفيف التوتر والقلق ما يلي:

الخزامى

الكركم

البابونج

بلسم الليمون

كيف يمكن للأعشاب أن تساعد في القلق والتوتر ؟

أن العديد من العلاجات العشبية قد تكون مفيدة في علاج التوتر والقلق والاكتئاب والمزيد، وفي الواقع، يستخدم الناس الأعشاب منذ آلاف السنين لمعالجة العديد من حالات الصحة البدنية والعقلية.

وعند تحديد ما إذا كان هذا النوع من العلاج مناسبًا لك، ضع في اعتبارك أن الأعشاب والمكملات الغذائية لا يتم التحكم فيها من أجل الجودة أو السلامة من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA)، لذلك تأكد من البحث عن المنتج الذي تشتريه، وكذلك الشركة المصنعة، والتحدث مع طبيبك قبل تناول الأعشاب، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن العلاجات العشبية ليست بديلاً عن البحث عن دعم أخصائي الصحة العقلية، إلى جانب الأدوية الموصوفة.

هل يمكن للأعشاب أن تعالج القلق ؟

في حين أن العديد من الأشخاص وجدوا تخفيفًا للقلق من خلال الأعشاب، إلا أنهم لم يتمكنوا من علاج الأسباب الكامنة وراء القلق، مثل الصدمة أو أنماط التفكير المشوهة أو أحداث الحياة التخريبية أو مخاوف السلامة، ويمكن أن يساعدك أخصائي الصحة العقلية على فهم جذور قلقك بشكل أفضل ودعمك في التخفيف من الأعراض المصاحبة والمشاعر الأساسية.

ما هي الطرق المختلفة التي يمكنني من خلالها إدخال الأعشاب في روتيني ؟

هناك عدد من الطرق المختلفة لأخذ العلاجات العشبية للقلق، حيث يمكن تناول الأعشاب كشاي أو مكملات غذائية، ويمكنك أيضًا الاستمتاع بفوائد الأعشاب من خلال الزيوت الأساسية أو المستخدمة أو حتى إضافتها إلى الحمامات.

من لا يجب أن يستخدم الأعشاب لتخفيف التوتر والقلق ؟

إذا كنت تفكر في استخدام الأعشاب لتخفيف القلق، فتحدث مع طبيبك أولاً، حيث يجب أن يبتعد عن الأعشاب النساء الحوامل أو المرضعات، والأطفال الصغار، وأولئك الذين يتناولون الأدوية الموصوفة، والأشخاص الذين تكون حالتهم الطبية أكثر عرضة لمخاوف تتعلق بالسلامة أو الآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

هل هناك أي اعتبارات تتعلق بالسلامة لاستخدام الأعشاب للقلق ؟

تذكر أن مجرد اعتبار العلاجات العشبية طبيعية لا يعني أنها آمنة دائمًا، حيث من المهم الانتباه إلى التفاعلات الدوائية المحتملة، إلى جانب الآثار الجانبية للأعشاب، لذلك تحدث مع طبيبك ليقرر ما إذا كانت الأعشاب مناسبة لك.

هل يمكنني استخدام الأعشاب مع الأدوية الموصوفة لي ؟

لا ينبغي استخدام العلاجات العشبية بدلاً من الأدوية الموصوفة دون توجيه أخصائي الرعاية الصحية، حيث قد تتفاعل المكملات العشبية مع بعض أدوية القلق الموصوفة ويمكن أن تكون هناك مخاوف تتعلق بالسلامة عند الجمع بين الاثنين، لذلك إذا كنت تتناول حاليًا وصفة طبية للقلق، فتحدث مع طبيبك في حال أردت استخدام العلاجات العشبية.

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