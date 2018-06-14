كيفية التخلص من الرؤوس السوداء

تسبب الرؤوس السوداء في الوجه فقدان نضارته وحيويته

تعاني بعض النساء من مشكلة الرؤوس السوداء التي تظهر في أماكن مختلفة بالجسم كالأنف والوجه، وتتسبب في الشعور بالإحراج، كما تفسد الإطلالة والمظهر الخارجي للفتاة.

وتسبب الرؤوس السوداء في الوجه فقدان نضارته وحيويته، بما يجعل البشرة أكثر خشونة، وترجع أسباب هذه المشكلة إلى ظهور الرؤوس السوداء، وعدم تناول الماء بكثرة، وعدم إزالة الماكياج قبل النوم، مع إهمال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادة التي تحتاجها البشرة.

وللتخلص من مشكلة الرؤوس السوداء المزعجة ننصحك بإتباع هذه الخطوات:

1- يمكنك عمل بعض ماسكات البخار لبشرتك.

2- قومي بعمل ماسك الثلج للبشرة، فالثلج يغلق المسام ويقلل من تعرضك للإصابة بالرؤوس السوداء.

3- يمكنك عمل ماسك من النشاء والخل للتخلص من الرؤوس السوداء عن طريق دمجها مع بعض حتى يصبحا عجينة، ثم يوضع على البشرة لمدة 10 دقائق ويغسل بالماء الفاتر.

4- ويمكنك الاعتماد على العسل لإزالة الرؤوس السوداء بوضعه على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل وستلاحظين الفرق.

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