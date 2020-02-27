كيفية التصرّف مع الزوج المهمل لنظافته الشخصية؟

إنّ النظافة الشخصية أمر في غاية الأهمية وهي رئيسية في حياتنا اليومية، وبما أنّ المرأة عادة تكون أكثر حرصاً من الرجل على الاهتمام بنظافتها، نجد بعض الأزواج مهملين،

في هذا الخصوص، بالتالي تعاني زوجاتهم من هذه المسألة ولا تعرف كيفية التصرّف مع زوجها لكي يهتم بنظافته الشخصية، ولتخطي تلك المشكلة إليك بعض الحلول، ألا وهي:

1. حافظي على نظافتك الشخصية واجعليه يقلّدك، فالرجال يتأثرون بزوجاتهم، مثلاً عندما تريدين الاستحمام اسأليه "ألن تستحمّ مثلي؟".



2. ادفعي به للاهتمام بنظافته بطريقة غير مباشرة، كأن تقولي له بعد عودته من العمل مثلاً "حبيبي خذ حماماً ساخناً ريثما أقوم بتحضير الطعام".



3. اشتري له عطراً ومزيلاً للعرق، وضعي له العطر بنفسك وكأنك تدللينه.



4. لمِّحي له بطريقة غير مباشرة إلى مدى أهمّية الاهتمام بالنظافة الشخصية، وأشعريه بأنك ملتزمة بذلك من أجلكِ ومن أجلهِ على حدّ سواء.



5. امدحي أمامه أحد أنواع الغسول أو معجون الأسنان وما شابهها من المنتجات الخاصة بالنظافة لكي يتشجع على استعمالها.

6. من أجل التخلص من رائحة فم زوجك الكريهة، خاصة إن كان من الرجال المدخنين، اشتري له لباناً برائحة النعناع مثلاً وضعيه بجانب السرير، وتناولي منه أنتِ في البداية وبعدها ضعي له قطعة لبان في فمه بنفسك.



7. حضّري له ثياباً نظيفة بنفسكِ لحثّه على تبديل ملابس النوم أو الخروج يومياً، مع الإشارة له إلى أنك تفضّلين أن تضعي ملابسه في الغسيل حتى لو ارتداها مرة واحدة فقط لتشعريه بأنك زوجة مثالية تهتم بنظافة زوجها، لأن ذلك جزء من مهامك الزوجية.



8. حدّثيه بطريقة غير مباشرة من خلال تمرير رسائل مبطنة كأن تقولي له "كم أكره الشخص الذي لا يحافظ على نظافته".



9. اشتري كتاباً علمياً خاصاً بموضوع النظافة الشخصية وكيفية التخلص من رائحة الفم الكريهة مثلاً أو ابحثي في الإنترنت عن معلومات ذات صلة بذلك، وناقشيه بمضمون هذه المعلومات لكي يدرك مدى ضرورة اهتمامه بنظافته لما في ذلك من فوائد صحية.

10. إذا لم تجدِ كل هذه الطرق نفعاً مع زوجك، يمكنك التحدث إليه ومصارحته بوجوب الاعتناء بنظافته لأنك منزعجة من هذا الأمر، لكن يجب أن تحدثيه بحوار هادئ وغير جارح دون التفوّه بألفاظ قد تستفزه وتثير غضبه أو قد تجعله محرجاً منك، وعليك محاولة تكرار هذا الحوار لأنّ زوجك المهمل لنظافته يحتاج إلى بعض الوقت كي يغيّر هذه العادة.

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