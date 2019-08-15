كيفية القيام بالعلاج بالملح في المنزل؟

أصبح العلاج بالملح شائعًا على نطاق واسع لأنه فعال للغاية. فالعلاج بالملح لديه العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك المشاكل المتعلقة بأمراض الجهاز التنفسي. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والتليف الكيسي والحساسية ، يعد العلاج بالملح أحد أفضل خيارات العلاج الطبيعية التي يجب مراعاتها.

لسنوات عديدة كان العلاج بالملح يعد من الممارسة التقليدية. ومنذ أن سكن الإنسان في الكهوف ، كان يستنشق جزيئات الملح دون أن يعرف ذلك ويحصل على كل الفوائد الصحية لها. الآن ، تم تطوير العديد من التقنيات الجديدة التي يمكن أن تساعدك على القيام بالعلاج بالملح في المنزل.

الخطوة الأولى هي شراء آلة الملح (مملحة تعمل بالموجات فوق الصوتية) والملح المناسب لاستخدامه معها. آلة الملح هي الأداة السحرية التي تفعل كل شيء. تحول آلة الملح الملح إلى جزيئات صغيرة ، مما يجعلها غير مزعجة عند التنفس.

يجب أن يكون الملح المستخدم في العلاج بالملح عبارة عن ملح صخري طبيعي لتحقيق أفضل النتائج. على الرغم من أن استهلاك الملح بكميات كبيرة يمكن أن يضر الجسم ، الا انه في العلاج بالملح ، لا تدخل جزيئات الملح التي يتم استنشاقها إلا في الجهاز التنفسي وليس الجهاز الهضمي. يتم التخلص من هذا الملح من خلال المخاط. لا يوجد أي خطر على الصحة لأن جزيئات الملح المستنشقة صغيرة جدًا.

خطوتان للقيام بالعلاج بالملح في المنزل:

1. استخدام Aerobika ، وهو جهاز استنشاق يعمل لمدة 10-20 دقيقة في وقت واحد. يسهل استخدام هذا الجهاز إزالة المخاط السميك والزائد من الشعب الهوائية ، والذي يرتبط بالعديد من مشكلات الجهاز التنفسي.

2. يمكن الاحتفاظ بالجهاز الملحي في أي غرفة في منزلك. يمكن استخدامه لمدة 24 ساعة إذا احتفظت بالماكينة في جميع غرف منزلك. هذه الآلة تطلق جزيئات الملح المجهرية في الهواء. يعتبر هذا الهواء مضاد للبكتيريا ومضاد للفيروسات ومضاد للفطريات ويساعد في طرد المخاط ويقلل الالتهاب ويحسن وظيفة التنفس بشكل عام.

عند استخدام الجهازين معاً ، يمكن أن يمنحك أقصى فائدة. يساعد القيام بالعلاج بالملح في المنزل على تطهير الشعب الهوائية والحد من الالتهابات لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

كما يعالج من حالات مثل الجيوب الأنفية الحادة ، والبرد أو أي عدوى تنفسية أخرى يمكن تخفيفها بسرعة عن طريق العلاج بالملح. يعمل العلاج بشكل أساسي عن طريق إزالة مسببات الأمراض غير المرغوب فيها من الشعب الهوائية.