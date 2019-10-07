كيفية المحافظة على الخضر الورقية طازجة لأطول فترة ممكنة

ينصح الخبراء بتناول أعشاب الطهي فور جنيها، ويؤكدون أن إصفرار أعشاب الطهي قد تؤدي إلى تسببها في الإصابة ببعض أنواع الحساسية أو الإصابات الجرثومية.

تحتار ربات البيوت في كيفية تخزين الأعشاب مع المحافظة عليها طازجة، فالبقدونس والكزبرة والنعنع وغيرها من الخضر الورقية سرعان ما تذبل وتفقد مذاقها الطازج ولونها الأصلي بمجرد حفظها في الثلاجة أو غيرها. ويقدم خبراء في الزراعة والطبخ طرقا متعددة لحفظ الأعشاب والخضر الورقية، لكن الكثير من الناس يقولون إنها ليست مجدية وغالبا ما تكون نتيجة الحفظ غير مرضية لهم.

ما زال حفظ الأعشاب والخضر الورقية معضلة تعاني منها الكثير من ربات البيوت والطباخين عموما، ويتساءل بعضهم كيف يمكنني الحفاظ على الكزبرة والبقدونس طازجة والقضاء على معضلة الأعشاب الذابلة في مطبخي؟

ويؤكد الخبراء أن الطريقة الصحيحة والمثلى لحفظ الخضر الورقية تبدأ من حسن اختيار ما نشتريه. يتعلق الأمر بالمدة التي جمعت فيها الكزبرة أو البقدونس قبل تواجدها في السوق. وإذا كنت تشتري بضاعتك من السوبر ماركت، فلن تعرف هذه المدة أبدا.

كما تقول المزارعة في هيرتفوردشاير، جين سكوتر، التي تزود عددا من المطاعم في لندن “إذا كنت تكافح من أجل إبقاء البقدونس في حالة جيدة، فأنت لا تشتريه طازجا".

وأشارت إلى أن البقدونس يصنف ضمن الأعشاب التي يحب الاحتفاظ بها في الماء وبعيدا عن أشعة الشمس. وأضافت موضحة “يمكن غمس السيقان في وعاء من الماء، ووضع كيس من البلاستيك فوق الأعشاب والوعاء قبل تخزينه في الثلاجة. بمجرد أن يبدأ الماء في فقدان شفافيته، غيره كما لو كنت تعتني بمزهرية من الزهور".

من جهة أخرى، يختلف تخزين الكزبرة عن حفظ البقدونس، فهي لا تتطلب إضافة الماء. بل يكفي وضعها في كيس بلاستيكي جاف في الثلاجة.

وتشير سكوتر إلى أن الثلاجات تمتص الرطوبة من النباتات، لكن الكيس البلاستيكي “يتحول إلى حاجز يمنع دخول هواء الثلاجة إلى الأعشاب ليجففها“.

اللف يحمي الخضر من الجفاف

ومع ذلك، يبقى الخيار الأفضل متمثلا في استهلاك العشب الطازج دون حفظه. وتشدد ميكفيكار على ضرورة وضع الأعشاب في صحن من الماء بمجرد الوصول إلى المنزل.

وتفسر الأمر قائلة “تبقى الأعشاب دون تغذية داخل المتجر. وبالتالي، فإن تعريضها إلى الماء بسرعة مهم للغاية”. وينصح الخبراء بزرع النباتات الخاصة بالطهي في المنزل ويوضحون أن نهاية شهر أغسطس تعد أفضل فترة لزرع بذور الكزبرة، مثلا.

وتتابع ميكفيكار “عند شراء الأعشاب من المتجر، يمكن أن تقص العشبة من أعلى البراعم الجديدة. احرص على تغذيتها جيدا. إذا استطعت وضع نباتاتك خارجا لتعريضها للشمس، فستكون النتيجة أفضل بكثير”.

واليوم يروج الكثير من المهتمين بالمطبخ والطهي وبالتغذية السليمة لثقافة الزراعات المنزلية الصغيرة حيث يمكن للفرد تخصيص حديقة صغيرة لذلك أو اعتماد الأواني المخصصة للنباتات لهذا الغرض، وهو ما يمكنه أولا من الحصول على خضر طازجة وثانيا من الاقتصاد في مصاريف الأكل مع ضمان الجودة وكذلك من تزيين البيت ومن جني فوائد الاعتناء بالأعشاب والمساحات الخضراء الصحية.

وتظل أهم نصيحة يرددها الخبراء هي اقتناء الخضر والأعشاب طازجة واستهلاكها على الفور ودون تركها في أجواء حارة تتسبب في جفافها بعد أن اقتلعت من أرضها. ويفضل المختصون في الصحة أن يكون حسن الاختيار ومراعاة الجودة أهم مقاييس اقتناء أعشاب الطهي لأن إصابتها بالاصفرار أو الجفاف قد تؤدي إلى تسببها في الإصابة ببعض أنواع الحساسية أو الإصابات الجرثومية.

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