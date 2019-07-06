كيفية تجنب اختراق الخصوصية أثناء السفر

مع انطلاق موسم الإجازات والسفر، تزداد هواجس اختراق خصوصية الأفراد والعائلات خلال رحلاتهم الخارجية، والإقامة بعيداً عن الديار.. خبراء عاملون بقطاع الأمن الإلكتروني، حددوا 7 نصائح توعوية للحماية من عمليات التجسس التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم الخارجية.

وتعد الأجهزة الذكية المحمولة، من أهم طرق الاختراق الأمني لخصوصية المسافرين ومستأجري الوحدات الفندقية من السياح أثناء الرحلات السياحية، فضلاً عن الكاميرات السرية المخبأة في أماكن المعيشة، وهو ما يشكل خطراً على خصوصية الأفراد أثناء تواجدهم في الفنادق والمنتجعات السياحية.



وقالت «كاسبرسكي لاب» للأمن المعلوماتي لـ«الاتحاد»، إنه لضمان عدم وجود كاميرات أو ميكروفونات مخفية في غرفة الفندق أو العقار المستأجر للإقامة أثناء السفر، يوصى باستخدام أداة صغيرة «متاحة عبر الإنترنت» تتضمن فاحصاً لترددات الراديو وثنائيات باعثة للضوء وزجاجاً أحمر اللون.

وأضافت أن تشفير الأجهزة التي تحتوي على أحدث إصدارات Android، وأجهزة iOS المحمية بكلمات مرور، يتم بصورة تلقائية، حيث يمكن معرفة كيفية تشغيل التشفير الكامل لقرص التخزين على الحاسوب المحمول العامل بالنظام Windows، والمعروف أيضاً بالاسم BitLocker. كما يمكن معرفة طريقة تشغيل FileVault لتشفير المعلومات المخزنة على حاسوب ac OS.

تدابير الحماية

1- عدم ترك الأمتعة، بما فيها الأجهزة المحمولة، من دون مراقبة.

2- الحرص على اصطحاب الأجهزة المحمولة عند مغادرة محلّ الإقامة.

3- حماية الأجهزة الذكية بكلمات مرور.

4- تشفير المعلومات المخزّنة على الأجهزة الذكية.

5- تجنُّب استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية Wi-Fi غير الآمنة.

6- اختبار المرآة ثنائية الاتجاه عند تواجدها في محل الإقامة.

7- استخدام الشبكة VPN في التشفير الدائم لحركات البيانات.

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